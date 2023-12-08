7 Oleh-Oleh Khas Indonesia Paling Diburu Turis Asing, Nomor 2 Diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia

TIDAK hanya menawarkan pesona alam yang luar biasa dan beragam. Namun terdapat juga aneka kerajinan tangan khas Indonesia yang patut dilestarikan untuk generasi selanjutnya.

Beragam kerajinan tangan ini memiliki bentuk dan motif yang berbeda, serta mengandung unsur kebudayaan setempat berikut filosofinya.

Tak heran, jika wisatawan khususnya asing selalu berburu oleh-oleh, setiap mengunjungi kawasan wisata di negara ini. Berikut tujuh oleh-oleh khas Indonesia, seperti dikutip dari laman Jejak Piknik;

1. Kain tenun

Tenun merupakan salah satu kegiatan yang masih dilakukan hingga saat ini, dan juga telah banyak menciptakan berbagai kerajinan tangan yang unik dan indah.

(Foto: Instagram/@tenun_ntt)

Salah satunya seperti kain ulos dari Sumatera Utara, di mana proses pembuatannya masih dengan cara tradisional, dan memiliki nilai seni yang mendalam, dengan corak yang bervariasi.

2. Batik

Tak usah diragukan lagi, batik salah satu produk Indonesia yang go internasional. Bagaimana tidak, kerajinan tangan khas Indonesia ini memang memiliki daya tarik tersendiri dengan motif yang beragam.

Terdapat beberapa teknik dalam membuat batik, seperti batik tulis, celup, print, dan sebagainya. Bahkan, batik ini telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia pada 2 Oktober 2009.

(Foto: Instagram/@batikpesisir_id)

3. Wayang

Biasanya wayang terbuat dari kayu atau kulit yang berasal dari kebudayaan Jawa dan Bali. Hingga saat ini kesenian wayang ini masih terus dilakukan sebagai kebudayaan setempat.

Terdapat beragam wayang ini seperti wayang kulit, wayang golek, wayang beber, dan sebagainya.

4. Kerajinan kulit

Bahan utamanya terbuat dari kulit, kerajinan tangan ini juga terdapat banyak jenisnya, seperti dompet, tas, gesper, sepatu, dan sebagainya.

Menariknya, tidak hanya populer di Indonesia, ternyata hasil dari kerajinan kulit ini juga menyebar ke beberapa negara lainnya lho, seperti Amerika, Eropa, Malaysia, dan sebagainya.