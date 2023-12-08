Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Pasien Kesurupan di IGD, Begini Respon Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:24 WIB
Viral Pasien Kesurupan di IGD, Begini Respon Dokter
Pasien kesurupan di UGD. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan cerita seorang dokter yang menangani pasien kesurupan. Pasien tersebut tengah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) usai menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Cerita tersebut dibagikan oleh akun TikTok @ilhamsyhputra yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Pemilik nama Ilham ini menceritakan kala itu dia tengah bertugas jaga malam di IGD. Sekitar pukul 9 atau 10 malam, ada seorang pasien yang datang dengan kecelakaan lalu lintas.

"Pasien diantar sama warga, rame ya, entah itu warga atau keluarganya. Dibawa ke dalam, akhirnya aku periksa. Karena dia masih sadar, aku tanya-tanya masih respon, masih jawab. Dari fisik nggak ada patah, nggak ada trauma dalam, semuanya bagus," ujar Ilham dalam video tersebut yang dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Setelah dicek, dia meminta perawat untuk membersihkan luka-luka pada pasien di area kaki dan tangan. Saat dibersihkan perawat itu melihat pasien tatapannya kosong dan tidak merespon sama sekali.

Rumah Sakit

"Aku sebagai dokter, pengen tau penyebabnya apa. Akhirnya aku saranin keluarga untuk di CT Scan atau foto kepala dan keluarganya setuju. Yaudah aku bilang ke perawatnya ini di CT Scan kepalanya sama ambil darah,cek lab. Setelah hasil keluar, aku panggil keluarganya dan aku bilang ini hasilnya nggak ada masalah, darahnya bagus, CT Scan bagus, nggak ada pendarahan atau apa. Yaudah keluarganya balik ke pasien, rame satu kampung tuh," tuturnya.

Kemudian tak lama ia mendengar suara tertawa yang sangat kencang. Pasien tersebut berteriak dan meracau hingga terdengar satu ruangan IGD.

"Tiba-tiba ada yang ketawa, 'siapa kalian, kenapa kalian ke sini, anak ini sudah aku rasuki, anak ini adalah punyaku sekarang'. Aku dengar dari jauh terus perawat manggil,'dok pasien ini kesurupan', perawatnya santai nggak panik," katanya.

Melihat suara kegaduhan itu, Ilham pun mendatangi kasur pasien, dan pasien masih keadaan teriak-teriak. Kemudian salah satu dari keluarga itu ada yang memiliki kemampuan supranatural dan membacakan ayat suci Al Quran agar roh di dalam pasien itu segera keluar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068975/kisah-wanita-kehilangan-4-anggota-tubuh-akibat-terkena-liur-anjing-eBaul8HWzO.jpg
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement