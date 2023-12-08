Viral Pasien Kesurupan di IGD, Begini Respon Dokter

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan cerita seorang dokter yang menangani pasien kesurupan. Pasien tersebut tengah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) usai menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Cerita tersebut dibagikan oleh akun TikTok @ilhamsyhputra yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Pemilik nama Ilham ini menceritakan kala itu dia tengah bertugas jaga malam di IGD. Sekitar pukul 9 atau 10 malam, ada seorang pasien yang datang dengan kecelakaan lalu lintas.

"Pasien diantar sama warga, rame ya, entah itu warga atau keluarganya. Dibawa ke dalam, akhirnya aku periksa. Karena dia masih sadar, aku tanya-tanya masih respon, masih jawab. Dari fisik nggak ada patah, nggak ada trauma dalam, semuanya bagus," ujar Ilham dalam video tersebut yang dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Setelah dicek, dia meminta perawat untuk membersihkan luka-luka pada pasien di area kaki dan tangan. Saat dibersihkan perawat itu melihat pasien tatapannya kosong dan tidak merespon sama sekali.

"Aku sebagai dokter, pengen tau penyebabnya apa. Akhirnya aku saranin keluarga untuk di CT Scan atau foto kepala dan keluarganya setuju. Yaudah aku bilang ke perawatnya ini di CT Scan kepalanya sama ambil darah,cek lab. Setelah hasil keluar, aku panggil keluarganya dan aku bilang ini hasilnya nggak ada masalah, darahnya bagus, CT Scan bagus, nggak ada pendarahan atau apa. Yaudah keluarganya balik ke pasien, rame satu kampung tuh," tuturnya.

Kemudian tak lama ia mendengar suara tertawa yang sangat kencang. Pasien tersebut berteriak dan meracau hingga terdengar satu ruangan IGD.

"Tiba-tiba ada yang ketawa, 'siapa kalian, kenapa kalian ke sini, anak ini sudah aku rasuki, anak ini adalah punyaku sekarang'. Aku dengar dari jauh terus perawat manggil,'dok pasien ini kesurupan', perawatnya santai nggak panik," katanya.

Melihat suara kegaduhan itu, Ilham pun mendatangi kasur pasien, dan pasien masih keadaan teriak-teriak. Kemudian salah satu dari keluarga itu ada yang memiliki kemampuan supranatural dan membacakan ayat suci Al Quran agar roh di dalam pasien itu segera keluar.