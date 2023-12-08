Kisah Putri Patricia Ketahui Tumor di Rahim Gegara Medical Checkup, Begini Ceritanya

ARTIS Putri Patricia mengungkap soal kondisi kesehatannya beberapa waktu lalu melalui akun media sosial miliknya. Dia menjelaskan bahwa dirinya mengidap tumor yang bersarang di antara rahim dan kulit perutnya.

Setelah melakukan tindakan operasi untuk mengangkat tumor tersebut serta serangkaian tes, dokter menyatakan bahwa tumor tersebut jinak.

BACA JUGA: 7 Jenis Medical Check Up

Putri Patricia pun mengungkap jika dia tak mengalami gejala apapun sebelum mengetahui bahwa ada tumor yang bersarang di tubuhnya. Bahkan, dia baru mengetahuinya saat sedang melakukan medical check up yang biasa dilakukannya.

Ditemukan adanya benjolan di tubuhnya, Putri Patricia pun langsung berkonsultasi dengan dokter. Dia mengingatkan bahwa benjolan yang dinamakan tumor itu tak selalu membahayakan seperti yang kerap kali dibayangkan oleh banyak orang.

"Jadi di Agustus 2023 itu medical checkup. Nah pas lagi di USG ada kelihatan nih benjolan. Nah kalau di dunia medis setiap yang namanya benjolan itu dinamakan tumor tapi di sini yang mau saya kasih tahu kalau yang namanya tumor itu tidak berarti berbahaya," ujar Putri Patricia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 7 Desember 2023.

Cara untuk mengetahui bahwa tumor itu ganas atau jinak adalah tumor tersebut harus diangkat melalui operasi dan dicek lebih lanjut.

"Nah untuk kita bisa mengetahui tumor itu berbahaya ataupun jinak itu emang harus diambil dengan cara operasi. Jadi, pas saya USG ketauan ada tumor itu, konsultasi dengan dokter 'gimana ni supaya saya bisa make sure gitu'," tuturnya.