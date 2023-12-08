Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Infeksi Saluran Kemih, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya

Wulan Savitri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |23:01 WIB
Mengenal Infeksi Saluran Kemih, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya
Infeksi Saluran Kemih. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL Infeksi Saluran Kemih (ISK), yaitu penyakit yang terjadi pada kandung kemih. Letak kandung kemih berada tepat di bagian bawah perut.

Mengutip dari WebMD, Jumat (8/12/2023), saluran kemih mencakup ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra. Penyakit ini berpotensi besar dialami oleh wanita. Jenis-jenis ISK meliputi cystitis, pielonefritis, dan uretritis.

Gejala ISK

Berikut ini gejala umum ISK mencakup:

1. Urin berdarah dan berbau aneh

2. Rasa nyeri pada bagian bawah perut

3. Tubuh menggigil disertai demam

4. Lebih sering buang air kecil

5. Memiliki sensasi terbakar saat buang air kecil

ISK

6. Tubuh merasa lelah dan gemetar

Penyebab ISK

Umumnya, ISK disebabkan oleh bakteri E. coli dari usus besar. Awalnya bakteri itu masuk ke uretra, lalu berkembang di dalam kandung kemih. Jika tidak segera diobati, maka bisa menginfeksi ginjal.

Ahli medis menyarankan untuk membersihkan area genital setelah menggunakan toilet. Wanita rentan mengalami ISK karena memiliki uretra yang lebih pendek. Sebab itu, sebagian besar wanita mengidap penyakit ini karena keturunan gen.

Faktor Risiko ISK

Melansir dari Mayoclinic, berikut ini faktor risiko penyakit ISK yang umum sering terjadi pada wanita, meliputi:

1. Berhenti haid atau menopause

2. Menggunakan kontrasepsi spermisida

3. Aktif secara seksual dengan pasangan

4. Uretra milik wanita lebih pendek daripada pria

Halaman:
1 2
      
