Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bagaimana Posisi BAB yang Lebih Sehat, Jongkok atau Duduk? Begini Penjelasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:35 WIB
Bagaimana Posisi BAB yang Lebih Sehat, Jongkok atau Duduk? Begini Penjelasannya
Buang air besar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BUANG air besar (BAB) secara teratur merupakan kunci untuk menjaga kesehatan pencernaan. Namun di sisi lain, ada hal yang lebih penting yaitu posisi Anda saat buang air besar.

Kebanyakan penggunaan toilet duduk banyak dipilih masyarakat dibanding toilet jongkok. Namun perlu diketahui, BAB posisi jongkok ternyata lebih sehat lho.

Digital Content Creator di bidang kesehatan, dr Farhan Zubedi menjelaskan BAB posisi jongkok lebih bagus dari pada duduk karena bisa mengurangi risiko sulit buang air besar dan wasir.

Buang air besar

"Karena pas jongkok rektum kita, yaitu tempat dimana pup disimpan sebelum dikeluarkan itu akan lebih lurus. Jadi nggak perlu terlalu ngeden dan pupnya juga bisa lancar keluar," ujarnya dalam sebuah video di TikTok @farhanzubedi, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement