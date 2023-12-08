Bagaimana Posisi BAB yang Lebih Sehat, Jongkok atau Duduk? Begini Penjelasannya

BUANG air besar (BAB) secara teratur merupakan kunci untuk menjaga kesehatan pencernaan. Namun di sisi lain, ada hal yang lebih penting yaitu posisi Anda saat buang air besar.

Kebanyakan penggunaan toilet duduk banyak dipilih masyarakat dibanding toilet jongkok. Namun perlu diketahui, BAB posisi jongkok ternyata lebih sehat lho.

Digital Content Creator di bidang kesehatan, dr Farhan Zubedi menjelaskan BAB posisi jongkok lebih bagus dari pada duduk karena bisa mengurangi risiko sulit buang air besar dan wasir.

"Karena pas jongkok rektum kita, yaitu tempat dimana pup disimpan sebelum dikeluarkan itu akan lebih lurus. Jadi nggak perlu terlalu ngeden dan pupnya juga bisa lancar keluar," ujarnya dalam sebuah video di TikTok @farhanzubedi, Jumat (8/12/2023).