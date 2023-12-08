Benarkah Minum Teh Bisa Menurunkan Berat Badan? Ini Penjelasan Dokter

MEMILIKI tubuh yang ideal merupakan impian setiap orang. Tak heran bila mereka rela melakukan berbagai cara untuk menurunkan berat badan.

Sebagian orang menganggap mengonsumsi teh hijau dapat menurunkan berat badan. Biasanya teh dikonsumsi pada pagi dan malam hari untuk melancarkan pencernaan.

Lantas benarkan teh hijau dapat membantu menurunkan berat badan?

Dokter Nadia Alaydrus menjelaskan menurut The American Journal of Clinical Nutrition, di kandungan EGCG yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses penurunan berat badan adalah 270 mg/hari dan jumlah caffein yang dibutuhkan adalah 150 mg/hari.

“Dalam teh hijau sendiri itu tuh ada kafeinnya, jadi senyawa dari teh hijau kombinasi dari kafein dan katekin. Subtansi tersebut itu bisa mempercepat metabolisme itu selama dua jam,” ujar dr Nadia Alaydrus seperti dikutip dari akun TikTok @nadialaydrus, Jumat (8/12/2023).