HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Mudah Mengobati Pilek, Apa aja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:30 WIB
5 Cara Mudah Mengobati Pilek, Apa aja?
Sakit pilek. (Foto: New atlas)
A
A
A

SAAT musim hujan tiba banyak orang terkena flu dan pilek. Apalagi jika imunitas turun, terserang pilek merupakan hal umum.

Lelah berkegiatan, cuaca yang tidak baik membuat tubuh harus beradaptasi cepat dengan panas dan dingin. Tak jarang pada musim seperti inilah banyak orang terkena pilek.

Namun tidak usah khawatir. Jika terserang pilek, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya,

 teh jahe

1. Minum teh jahe

Minum teh jahe yang hangat, juga membuat lendir menjadi encer. Selain itu, jahe dikenal sebagai rempah yang memiliki kandungan anti-inflamasi sehingga mampu meredakan peradangan.

2. Banyak minum air hangat

Meminum air hangat dapat membantu mengencerkan lendir dalam sinus sehingga melancarkan alirannya. Penelitian menunjukkan bahwa meminum air hangat dapat meredakan gejala flu seperti pilek, bersin, sakit tenggorokan, dan lemas.

 BACA JUGA:

3. Minum teh lemon hangat

Tak hanya air putih hangat, teh juga dapat menjadi pilihan untuk mengencerkan lendir. Bahkan teh dengan campuran lemon, membuat daya tahan tubuh semakin kuat karena mengandung vitamin C.

Halaman:
1 2
      
