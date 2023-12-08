6 Makanan yang Sebaiknya Dihindari Pengidap Kolesterol

PENGIDAP kolesterol harus lebih berhati-hati dalam memilih berbagai makanan yang akan dikonsumsinya. Apalagi makanan yang berlemak dan berkolesterol makin meningkatkan tumpukan kolesterol.

Kolesterol bisa mempersempit pembuluh darah. Jika makin parah bisa menyebabkan serangan stroke maupun jantung.

Lalu makanan apa saja yang harus dihindari pengidap kolesterol dikutip dari Everyday health?

1. Udang

Meski dikenal rendah lemak, udang juga merupakan makanan yang mengandung kolesterol cukup tinggi. Di dalam 100 gram udang mentah terdapat 189 miligram kolesterol. Di mana angka ini lebih dari setengah asupan kolesterol harian yang disarankan. Itulah alasan mengapa udang menjadi salah satu pantangan kolesterol tinggi yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya.

2. Gorengan

Makanan yang digoreng hadir dengan kandungan lemak trans, dapat mengubah makanan sehat menjadi makanan peningkat kolesterol. Lemak jahat (LDL) dihasilkan dari penambahan hidrogen ke minyak nabati, yang kemudian digunakan dalam banyak makanan panggang yang beredar di pasaran, atau makanan digoreng seperti kue kering, kue, kentang goreng, onion ring, dan kerupuk, ini makan buruk bagi kadar kolesterol dalam tubuh.

3. Kuning Telur

Kuning telur punya protein yang baik bagi kesehatan tubuh, makanan ini juga cocok dikonsumsi sebagai menu diet. Meski begitu, pengidap kolesterol tinggi perlu berhati-hati mengonsumsi kuning telur, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Anda dapat membatasi untuk mengonsumsi satu butir telur dalam satu hari untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap seimbang.

4. Daging olahan

Daging olahan, seperti sosis, bacon, dan hot dog, adalah contoh makanan berkolesterol tinggi yang harus dibatasi bahkan pantangan bagi orang dengan kolesterol tinggi. Asupan tinggi dari makanan ini terkait dengan peningkatan tingkat penyakit jantung dan kanker tertentu, seperti kanker usus besar. Suatu studi yang melibatkan lebih dari 614.000 peserta, menunjukkan hubungan dair setiap tambahan 2 ons (50 gram) porsi daging olahan per hari dengan risiko penyakit jantung 42 persen yang lebih tinggi.