HOME WOMEN HEALTH

Apa Saja Hal yang Bikin Berat Badan Susah Turun?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |06:44 WIB
Apa Saja Hal yang Bikin Berat Badan Susah Turun?
Hobi minum manis. (Foto: Sweet friends)
A
A
A

BANYAK orang diet namun seringkali gagal. Bukannya berat badan makin turun, malah makin naik.

Oleh karena itu agar berat badan turun maka mulailah dengan mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur. Sangat dibutuhkan sikap disiplin agar berat badan turun.

Nah, lalu apa saja hal yang bikin berat badan susah turun?

 minum manis

1. Suka minuman manis

Berusaha menurunkan berat badan tapi masih suka minum minuman manis membuat berat badan susah turun. Penelitian menunjukkan gula dapat memengaruhi penambahan berat badan. Minuman manis tidak bisa mengobati lapar dan hanya mendorong minum manis lebih banyak. Padahal gula mengandung kalori.

 BACA JUGA:

2. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

Anda akan merasa lelah secara mental karena permintaan energi secara tiba-tiba, yang dengan cepat dapat menyebabkan perasaan kelelahan. Hal ini akan membuat Anda kesulitan untuk bangkit kembali ketika lelah dan ingin berlatih.

 BACA JUGA:

3. Tidak fokus terhadap kalori

Cara termudah untuk melacak asupan makanan ketika ingin menurunkan berat badan adalah dengan melihat informasi kalori dan nutrisi dalam makanan yang Anda beli. Meskipun estimasinya terlihat mudah, tapi sulit untuk melakukannya secara akurat jika Anda tidak memiliki pengetahuan.

Penghitungan kalori merupakan cara yang berguna untuk memantau apa yang Anda makan. Namun hal itu bisa menjadi tidak terkendali ketika seseorang terobsesi dengan alih-alih nutrisi. Intinya jangan memilih makanan hanya karena rendah kalori, pertimbangkan juga, jumlah dan kualitas nutrisi yang dikandungnya.

