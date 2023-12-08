Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebab Penyakit Jantung Seperti yang Dialami Yanri Unru

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:45 WIB
Penyebab Penyakit Jantung Seperti yang Dialami Yanri Unru
Ilustrasi penyakit jantung Yanri Unru (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYEBAB penyakit jantung seperti yang dialami Yanri Unru yang menghembuskan nafas terakhir di usia 61 tahun pada Jumat, 8 Desember 2023.

Kabar duka meninggalnya Yanri Unru ini disampaikan oleh aktor senior, Teuku Rifnu Wikana melalui instagram story pribadinya.

Berdasarkan informasi yang beredar, mending Yanri Unru meninggal pada pagi tadi pukul 07.05 WIB. Sebelumnya, pemeran film The Last of Us itu telah dirawat selama lima hari di ICU setelah mengalami 2 kali serangan jantung.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Telah kembali ke pangkuanNya guru kami, abang kami, saudara kami @yayuunru," tulis Teuku Rifnu Wikana.

Jantung

Lantas apa sebenarnya penyebab dari penyakit jantung seperti yang dialami Yanri Unru ini?

Melansir NHS.uk, Jumat (8/13/2023) pada dasarnya, serangan jantung terjadi saat suplai darah ke dalam jantung berhenti secara tiba-tiba. Saat hal ini terjadi, maka otot jantung bisa jadi mengalami kerusakan dan perlahan mati.

Apabila tidak segera diobati, maka dapat mengakibatkan kerusakan jantung secara permanen. Apabila kerusakan akibat serangan jantung semakin parah, maka jantung akan mulai berhenti berdetak sehingga menyebabkan kematian.

Penyebab utama serangan jantung biasanya adalah karena orang tersebut terkena penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi saat pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung (arteri koroner) tersumbat oleh timbunan lemak seperti kolesterol dan zat lainnya yang disebut plak.

Telusuri berita women lainnya
