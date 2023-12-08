Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Ini Cara Caca Tengker Jaga Kesehatan Anak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |08:30 WIB
Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Ini Cara Caca Tengker Jaga Kesehatan Anak
Cara Caca Tengker jaga kesehatan anak. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

KASUS Covid-19 hingga penyakit mycoplasma pneumoniae mulai melonjak di Indonesia. Dua penyakit yang rentan terjadi pada anak ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para orangtua. Tidak terkecuali bagi artis sekaligus psikolog Caca Tengker.

Menurutnya, selain karena pergantian musim, berbagai kasus penyakit yang mulai masuk di Indonesia membuatnya semakin protektif dalam menjaga kesehatan kedua anak perempuannya yang masih kecil, Ansara dan Aruni.

“Mengingat di zaman sekarang penyakit makin macem-macem kan, jadi ya lebih meningkatkan kesehatan anak-anak. Baik dari segi asupan maupun meningkatkan daya tahan tubuh mereka dengan vitamin,” ujar Caca, saat jumpa pers opening Buumi Playscape, Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Caca Tengker

Meski protektif dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan kedua anaknya, adik kandung Nagita Slavina ini mengaku tidak memungkiri bahwa penyakit tidak selalu bisa dihindari. Karena itu, dia memastikan, yang terpenting orangtua harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka.

“Ya meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan memang nggak bisa setiap saat sehat. Ada kalanya juga sakit. Kita nggak bisa menghindari itu. Asalkan kita tetap berusaha semaksimal mungkin,” tuturnya.

Selain menjaga kesehatan anak-anaknya dengan asupan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin, Caca juga menyebut bahwa dia lebih selektif dalam hal memilih wahana alias tempat bermain bagi kedua anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement