Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Ini Cara Caca Tengker Jaga Kesehatan Anak

KASUS Covid-19 hingga penyakit mycoplasma pneumoniae mulai melonjak di Indonesia. Dua penyakit yang rentan terjadi pada anak ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para orangtua. Tidak terkecuali bagi artis sekaligus psikolog Caca Tengker.

Menurutnya, selain karena pergantian musim, berbagai kasus penyakit yang mulai masuk di Indonesia membuatnya semakin protektif dalam menjaga kesehatan kedua anak perempuannya yang masih kecil, Ansara dan Aruni.

“Mengingat di zaman sekarang penyakit makin macem-macem kan, jadi ya lebih meningkatkan kesehatan anak-anak. Baik dari segi asupan maupun meningkatkan daya tahan tubuh mereka dengan vitamin,” ujar Caca, saat jumpa pers opening Buumi Playscape, Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Meski protektif dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan kedua anaknya, adik kandung Nagita Slavina ini mengaku tidak memungkiri bahwa penyakit tidak selalu bisa dihindari. Karena itu, dia memastikan, yang terpenting orangtua harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka.

“Ya meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan memang nggak bisa setiap saat sehat. Ada kalanya juga sakit. Kita nggak bisa menghindari itu. Asalkan kita tetap berusaha semaksimal mungkin,” tuturnya.

Selain menjaga kesehatan anak-anaknya dengan asupan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin, Caca juga menyebut bahwa dia lebih selektif dalam hal memilih wahana alias tempat bermain bagi kedua anaknya.