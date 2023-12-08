Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gula Darah Melonjak Drastis Usai Makan? Lakukan 9 Hal Ini

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |01:44 WIB
Gula Darah Melonjak Drastis Usai Makan? Lakukan 9 Hal Ini
Gula Darah. (Foto: Freepik.com)
GULA darah menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan bagi para penderita diabetes. Lonjakan gula darah yang tidak terkontrol bisa bisa mengakibatkan gangguan kesehatan.

Kadar gula darah biasanya melonjak usai makan. Oleh sebab itu ada baiknya seseorang cerdik untuk mengatur gula darahnya supaya tidak langsung melonjak secara drastis.

Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (8/12/2023) Ahli Kesehatan sekaligus Pakar Obat Herbal, dr. Zaidul Akbar membagikan beberapa tips agar gula darah tidak melonjak. 

1. Mencampur virgin coconut oil (VCO) atau minyak zaitun extra virgin secukupnya ke dalam nasi

2. Mencampur biji-bijian ke dalam nasi putih dan dimasak bersamaan

Telusuri berita women lainnya
