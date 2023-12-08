Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Amandel yang Membesar Perlu Dioperasi?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:16 WIB
Apakah Amandel yang Membesar Perlu Dioperasi?
Sakit amandel. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOKTER Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangungkusumo dr Ika Dewi Mayangsari, Sp.THT-BKL, Subsp.Onk(K), FICS mengatakan, amandel membesar perlu dioperasi jika menimbulkan gangguan seperti obstructive sleep apnea (OSA).

"Hal yang paling banyak terjadi kalau pembesaran amandel sudah menimbulkan suatu kondisi obstructive sleep apnea, jadi sumbatan jalan napas atas pada saat tidur," ujar dia dalam diskusi kesehatan yang digelar daring.

 amandel

OSA, terang dia, merupakan suatu gangguan tidur yakni pasien secara sadar maupun tidak sadar berhenti bernafas yang diakibatkan oleh obstruksi jalan nafas, menyebabkannya terbangun di tengah malam secara periodik.

Kondisi ini bisa disebabkan amandel yang membesar. Amandel dikatakan membesar apabila ukurannya tidak sesuai dengan yang biasanya, yakni bila sudah lebih mencapai pilar tonsil.

"Kalau kita berkaca, buka mulut, ada di bagian belakang kiri dan kanan ada yang bulat seperti bakso, lihat ukurannya, sudah sampai ke garis tengah atau tidak. Kiri dan kanan sama enggak ukurannya? Atau salah satu yang membesar, untuk menentukan ini ke arah mana pembesarannya," jelas dr Ika.

Penyebab pembesaran amandel, ujar dr Ika, bisa akibat infeksi atau non-infeksi. Pembesaran akibat infeksi virus atau bakteri, dapat bersifat kronik (berjalan cukup lama) atau akut (baru), sementara faktor non-infeksi yakni tumor dan ini perlu diwaspadai.

 BACA JUGA:

Ia menuturkan, indikasi perlunya amandel membesar dioperasi selain sudah memunculkan gangguan, juga apabila sudah pengobatan misalnya dengan obat antiradang baik lokal maupun sistemik dan terapi lainnya, tetapi kondisi tak kunjung membaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/481/3144690//amandel-rieQ_large.jpg
Jangan Dianggap Sepele, Kapan Radang Amandel Harus Dioperasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/481/3133715//5_cara_mengobati_radang_amandel_tanpa_operasi-0sJc_large.jpg
5 Cara Mengobati Radang Amandel Tanpa Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/483/3114630//viral_kisah_bocil_operasi_amandel_gegara_hobi_makan_kulit_ayam-VnXf_large.jpg
Viral Kisah Bocil Operasi Amandel Gegara Hobi Makan Kulit Ayam, Ini Penyebab dan Gejalanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement