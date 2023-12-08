Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Mycoplasma Pneumonia dan Covid-19 Meningkat, Akankan Kegiatan Dilakukan Secara Daring?

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |02:03 WIB
Kasus Mycoplasma Pneumonia dan Covid-19 Meningkat, Akankan Kegiatan Dilakukan Secara Daring?
Pneumonia dan Covid-19 jadi ancaman masyarakat Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEMERINTAH telah menetapkan Covid-19 dengan status endemik. Banyak aktivitas yang kini dilakukan secara offline. Akan tetapi, dunia kembali digemparkan dengan kabar hadirnya penyakit pneumonia mycoplasma bersamaan dengan lonjakan kasus Covid-19 subvarian EG.5 dan HK.3 di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meski gejala yang ditimbulkan cenderung ringan, Ahli Epidemiologi, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH. mengemukakan bahwa sistem kerja hybrid dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan serta potensi kerumunan yang dapat berdampak pada peningkatan angka kasus Covid-19.

“Tentunya pola kerja hybrid akan sangat membantu,” kata dr. Dicky kepada MNC Portal Indonesia, Kamis 7 Desember 2023.

Pneumonia

Lebih lanjut, dr. Dicky juga menjelaskan peningkatan kasus ini bukan hanya disebabkan oleh kehadiran subvarian baru, melainkan juga tingkat kekebalan imunitas masyarakat baik dari vaksinasi maupun bekas terinfeksi jadi mulai menurun.

“Ketika endemik tiap negara punya potensi lonjakan masing-masing yang tentunya bervariasi, tergantung imunitas masyarakat, program vaksinasinya, dan penerapan prokesnya,” katanya.

Dirinya juga mengimbau khususnya pada kelompok rawan yang mudah terinfeksi seperti orang dalam komorbiditas, para lansia, dan anak berusia di bawah tiga tahun, agar segera melengkapi vaksinasi primer dan juga booster. Hal ini bertujuan agar tidak semakin rentan terinfeksi Covid-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/483/3143354/ac_dan_kipas_angin_yang_kotor_bisa_picu_pneumonia_pada_anak_kok_bisa-UlKQ_large.jpg
AC dan Kipas Angin yang Kotor Bisa Picu Pneumonia pada Anak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3141083/kemenkes-8Sox_large.jpg
99 Jemaah Haji Terserang Pneumonia, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132545/5_riwayat_penyakit_paus_fransiskus_sebelum_wafat_masalah_usus_hingga_osteoporosis-eLrU_large.jpg
5 Riwayat Penyakit Paus Fransiskus Sebelum Wafat, Masalah Usus hingga Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/487/3132543/paus_fransiskus_meninggal_dunia_ini_6_komplikasi_akibat_pneumonia_ganda_yang_dideritanya-ligX_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Ini 6 Komplikasi Akibat Pneumonia Ganda yang Dideritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088824/mitos_atau_fakta_paparan_kipas_angin_bisa_picu_pneumonia-euaS_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Bisa Picu Pneumonia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088918/pneumonia-KTt6_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Penyebab Pneumonia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement