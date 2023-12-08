Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Daerah Tersempit di Rembang Jateng, Nomor Terakhir Langsung Dihimpit Laut Jawa

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:01 WIB
5 Daerah Tersempit di Rembang Jateng, Nomor Terakhir Langsung Dihimpit Laut Jawa
Alun-Alun Kota Rembang, Jawa Tengah. (Foto: Nasirullah Sitam)
TERDAPAT lima daerah tersempit di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sama seperti daerah lainnya, Rembang memiliki beberapa wilayah dengan lahan yang tidak terlalu luas.

Rembang memiliki wilayah seluas 101,408 km persegi yang terbagi atas lahan sawah 29.058 ha, lahan bukan sawah sebesar 39.938 ha dan lahan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar.

Kabupaten Remabang juga terbagi atas 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda.

Berikut adalah 5 daerah tersempit di Kabupaten Rembang melansir renbangkab.go.id.

      
