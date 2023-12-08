Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

30 Tempat Wisata di Bandung Hits Terbaru 2024, Pilih Liburan ke Mana?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:38 WIB
30 Tempat Wisata di Bandung Hits Terbaru 2024, Pilih Liburan ke Mana?
D'Dieu Land, salah satu destinasi wisata hits terbaru 2024 di Bandung, Jawa Barat (Foto: Instagram/@d.dieuland)
A
A
A

DERETAN tempat wisata di Bandung yang lagi hits dapat jadi rekomendasi untuk liburan di tahun baru 2024.

Seperti diketahui, sebentar lagi akan tiba libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk kita berlibur bersama dengan kawan-kawan, pasangan ataupun keluarga.

Jika masih bingung menentukan tempat untuk liburan, mungkin Bandung bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Kota ini memiliki temperatur yang sejuk dengan suasana yang juga mendamaikan hati.

Ditambah lagi, Bandung memiliki berbagai pilihan tempat wisata mulai dari wisata alam, kuliner, hingga tempat nongkrong di area perkotaan.

Berikut rekomendasi 30 tempat wisata di Bandung yang lagi hits yang dapat jadi pilihan untuk liburan di tahun baru 2024 seperti dikutip dari laman Salsawisata, Jumat (8/12/2023).

1. Alun-Alun Kota Bandung

Alun-alun Kota Bandung dapat menjadi pilihan tempat liburan tahun baru yang pertama. Berada di pusat kota, tempat ini memiliki suasana sejuk dan asri. Menariknya, di tempat ini pengunjung duduk-duduk menikmati berbagai pertunjukan dan bermain bersama anak.

2. Trans Studio Bandung

Berikutnya ada Trans Studio Bandung. Tempat ini merupakan taman hiburan terbesar yang ada di Bandung. Disini pengunjung dapat menikmati berbagai wahana dan sajian hiburan yang ada.

Infografis Destinasi Wisata Terbaik 2024

3. Paris Van Java Resort Lifestyle Place

Paris Van Java Resort Lifestyle Place merupakan mall berukuran besar dengan dihuni berbagai brand top yang jarang ditemukan di mall lain. Selain itu, mall ini memiliki taman bunga, taman burung, dan mini zoo untuk hiburan.

4. Farm House Susu Lembang

Farm House Susu Lembang merupakan tempat wisata yang mengusung tema pedesaan di Eropa pada masa lampau. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan, melihat dan belajar tentang sapi, hingga berswafoto dengan latar lingkungannya.

5. Floating Market Lembang

Seperti namanya, Floating Market yang berada di Lembang ini merupakan sebuah tempat makan dan belanja yang terletak di atas danau. Selain belanja dan menyantap kuliner, pengunjung juga bisa mengitari danau dengan menaiki perahu bebek yang tersedia.

6. Dusun Bambu

Dusun Bambu dapat menjadi pilihan staycation atau camping bersama keluarga tercinta. Berada di kaki Gunung Burangrang, di tempat ini pengunjung dapat menikmati keindahan alam sembari mengenal budaya tradisional suku Sunda.

7. Orchid Forest Cikole

Seperti namanya, Orchid Forest Cikole adalah tempat budidaya Anggrek dari berbagai jenis. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis Anggrek cantik, termasuk bunga Anggrek hitam yang sangat langka.

      
