Menelusuri Jejak Vietnam di Pulau Galang, Rela Arungi Samudera demi Mendapat Suaka

PULAU Galang sempat ramai diperbincangkan publik karena sempat menjadi opsi penampungan bagi pengungsi Rohingya yang terus menerus menyasar Indonesia untuk mencari suaka.

Rohingya sendiri adalah sebuah kelompok etnis muslim yang terusir dari Myanmar. Kelompok tersebut tergolong minoritas, sebab sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha.

Pulau Galang berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Batam, Kepulauan Riau (Kapri). Waktu tempuh perjalanan lebih kurang memakan waktu 1,5 jam dari Kota Batam.

Pulau ini menawarkan keindahan alam dengan pantai di sekitarnya dan juga keberagaman budaya masyarakat lokal yang berasal dari beragam etnis.

(Foto: pariwisatabatam.com)

Tak hanya itu, pulau ini juga memiliki letak yang cukup strategis untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke negara tetangga yaitu Singapura.

Wisatawan yang mengunjungi Pulau Galang akan menemukan banyak peninggalan kuno seperti perahu bersejarah yang dulu pernah dipakai mengangkut pengungsi Vietnam, bangunan khusus untuk para pengungsi, dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan negara komunis itu.

Mengapa Vietnam? Karena Pulau Galang memiliki nilai historis tersendiri bagi masyarakat Vietnam yang terdampak perang. Pada tahun 1980-an Pulau Galang digunakan untuk menampung para pengungsi korban perang saudara di Vietnam.

(Foto: pariwisatabatam.com)

Para pengungsi tersebut telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dalam perahu yang kecil di Laut China tanpa ada tujuan yang jelas, hingga akhirnya sampai ke Pulau Galang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penduduk asli Pulau Galang menampung para pengungsi Vietnam dan pemerintah setempat juga bantu menyiapkan bangunan untuk mereka.

Awal mulanya hanya 40 hingga 100-an pengungsi, kemudian terus bertambah hingga sekitar 250 ribuan pengungsi dari Vietnam.