HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Nataru Naik Pesawat, Ini 4 Tips Agar Koper Tak Hilang Selama Penerbangan!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:10 WIB
Liburan Nataru Naik Pesawat, Ini 4 Tips Agar Koper Tak Hilang Selama Penerbangan!
Koper penumpang dimasukkan ke pesawat. (Foto: Tripsavvy)
LIBUR Natal dan tahun baru adalah momentum favorit banyak orang untuk berwisata. Maka intensitas pergerakan wisawatan akan meningkat. Pesawat jadi salah satu moda transportasi paling banyak digunakan untuk traveling.

Ketika naik pesawat salah satu ketakutan yang sering dialami para traveler adalah kehilangan barang bawaan atau koper. Lonjakan perjalanan seperti pada musim liburan Nataru tentu saja meningkatkan risiko kehilangan koper. Namun, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melacak barang bawaan.

Menjelang momen-momen seperti liburan, penting bagi setiap pelancong untuk mengamankan barang bawaannya dengan cara tertentu. Salah satunya adalah dengan memberikan tanda identifikasi yang jelas pada setiap bagian koper atau tas.

Dalam situasi di mana bagasi hilang atau tertukar, memiliki informasi terperinci tentang barang bawaan dapat mempermudah proses pelacakan dan identifikasi.

Perhatikan tips agar barang bawaan Anda tetap aman selama perjalanan seperti dilansir dari New York Post :

1. Memilih Penerbangan Langsung

Pilihan penerbangan langsung seringkali menjadi opsi yang lebih diutamakan meskipun dengan biaya yang sedikit lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penerbangan langsung menghindarkan anda dari singgah atau transit, penerbangan langsung juga membantu mengurangi kemungkinan hilangnya bagasi.

Singgah atau transit dalam perjalanan tidak hanya menambah waktu dan pemberhentian bagi anda, tetapi juga bagi bagasi anda. Setiap pemberhentian tambahan dapat meningkatkan peluang bagi bagasi anda untuk tersesat atau tertukar.

2. Mencantumkan Rencana Perjalanan

Mencantumkan rencana perjalanan di koper atau bagasi Anda dapat menjadi langkah cerdas saat anda melakukan perjalanan lintas negara, terutama jika bagasi anda telah tiba di destinasi yang berbeda dari lokasi anda saat ini.

Misalnya, jika bagasi anda sudah berada di Paris sementara anda sendiri berada di Amsterdam dengan rencana perjalanan mengelilingi Eropa, memiliki catatan perjalanan di bagasi akan membantu staf maskapai penerbangan mengarahkan koper anda kembali ke lokasi dan waktu yang tepat sesuai rencana perjalanan Anda.

