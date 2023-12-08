Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin Hadir di Dufan Ancol hingga 31 Januari 2024

LIBUR akhir tahun selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bisanya mereka sudah mempersiapkan waktu terbaik untuk pergi berlibur atau berkumpul bersama keluarga.

Bagi Anda yang belum memiliki rencana liburan ke luar kota tak perlu khawatir, sebab banyak keseruan yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Salah satunya adalah wahana baru di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol.

Wahana baru ini adalah pertunjukkan spesial ‘Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin’ yang telah hadir di area Indoor Stage. Pertunjukan yang merupakan kolaborasi antara MNC Licensing dan Dufan Ancol ini berlangsung pada 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024.

BACA JUGA:

Tokoh karakter animasi asal Malaysia Upin & Ipin akan menghibur pengunjung setia Dufan dan mengajak pengunjung untuk mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti menggambar, mewarnai hingga bermain permainan interaktif dalam balutan nuansa tempat tinggal mereka yaitu Kampung Durian Runtuh.