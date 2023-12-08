Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Semarak Akhir Tahun, MNC Licensing Hadirkan Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin di Dufan Ancol

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:18 WIB
Semarak Akhir Tahun, MNC Licensing Hadirkan Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin di Dufan Ancol
MNC Licensing hadirkan Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin di Dufan Ancol. (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

JELANG liburan akhir tahun 2023, MNC Licensing bekerja bersama dengan Dufan Ancol menghadirkan berbagai keajaiban bagi seluruh pengunjungnya. Salah satunya adalah pertunjukkan spesial ‘Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin’ di Indoor Stage, Dufan Ancol, Jakarta Utara, sejak 1 Desember 2023.

MNC Licensing merupakan pemegang lisensi resmi beberapa karakter terkenal seperti adalah Animasi Kiko, BIMA S, Si Entong, Zana, Titus, Shaun The Sheep dan Upin & Ipin.

MNC Licensing merupakan anak usaha dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) dan dikenal sebagai pemegang lisensi beragam karakter animasi dari karakter Internasional hingga karakter lokal yang tayangannya masih dapat disaksikan pada saluran tayang milik MNC.

 BACA JUGA:

Tokoh karakter animasi asal Malaysia Upin & Ipin akan menghibur pengunjung setia Dufan dan mengajak pengunjung untuk mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti menggambar, mewarnai hingga bermain permainan interaktif dalam balutan nuansa tempat tinggal mereka yaitu Kampung Durian Runtuh.

      
