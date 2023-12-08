Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nonton Film Deadpool di Pesawat, Pemuda Ini Dimarahi Emak-Emak

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:01 WIB
Nonton Film Deadpool di Pesawat, Pemuda Ini Dimarahi Emak-Emak
Film Deadpool. (Foto: Deadpool)
A
A
A

SEORANG pemuda mengaku dicaci maka oleh seorang ibu di pesawat karena menonton film Deadpool yang membuat putranya menangis. Anak itu menangis karena ingin ikut nonton film karakter Marvel Comics itu.

Pria 19 tahun yang tidak mengungkapkan identitasnya membagikan ceritanya di platform Reddit.com dalam komunitas Am I The A-hole? sampai viral. Ia meminta pendapat tentang apakah menonton film kekerasan selama penerbangan merupakan hal yang tidak pantas?

"Saya memiliki beberapa film yang diunduh di ponsel saya, termasuk Deadpool yang kedua," tulis pria tersebut, merujuk pada film aksi Ryan Reynolds dengan rating R yang dirilis pada tahun 2018.

"Saya sedang menontonnya di ponsel saya dengan headphone, ketika bagian 'Deadpool' dicabik-cabik menjadi dua, saya mendengar teriakan yang redam di belakang saya," lanjut dia seperti dikutip dari New York Post, Jumat (29/11/2023).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement