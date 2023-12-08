Nonton Film Deadpool di Pesawat, Pemuda Ini Dimarahi Emak-Emak

SEORANG pemuda mengaku dicaci maka oleh seorang ibu di pesawat karena menonton film Deadpool yang membuat putranya menangis. Anak itu menangis karena ingin ikut nonton film karakter Marvel Comics itu.

Pria 19 tahun yang tidak mengungkapkan identitasnya membagikan ceritanya di platform Reddit.com dalam komunitas Am I The A-hole? sampai viral. Ia meminta pendapat tentang apakah menonton film kekerasan selama penerbangan merupakan hal yang tidak pantas?

"Saya memiliki beberapa film yang diunduh di ponsel saya, termasuk Deadpool yang kedua," tulis pria tersebut, merujuk pada film aksi Ryan Reynolds dengan rating R yang dirilis pada tahun 2018.

"Saya sedang menontonnya di ponsel saya dengan headphone, ketika bagian 'Deadpool' dicabik-cabik menjadi dua, saya mendengar teriakan yang redam di belakang saya," lanjut dia seperti dikutip dari New York Post, Jumat (29/11/2023).