Negosiasi Kenaikan Gaji Buntu, Masinis Kereta Api Sepakat Mogok Kerja

SERIKAT masinis atau pengemudi kereta api GDL Jerman melakukan pemogokan pada Kamis sore kemarin hingga Jumat malam ini karena perselisihan upah dengan operator kereta api Deutsche Bahn (DBN.UL).

Mengutip Reuters, Jumat (8/12/2023), pemogokan ini dimulai Kamis pukul 18.00 waktu setempat untuk kereta barang dan pukul 22.00 untuk kereta penumpang. Pemogokan ini berakhir Jumat malam pukul 22.00 waktu setempat.

Selain Deutsche Bahn, pemogokan juga berlaku bagi operator kereta regional Transdev, AKN Eisenbahn, dan City-Bahn Chemnitz.

Pada 24 November, ketua GDL mengumumkan bahwa negosiasi dengan Deutsche Bahn gagal. Serikat pekerja telah memulai pemungutan suara untuk melakukan pemogokan tanpa batas waktu. Hasil pemungutan suara diperkirakan akan keluar sebelum Natal.

