Selipkan Berang-Berang hingga Anjing dalam Celana, Turis Taiwan Diciduk di Bandara

Berang-berang coba diselundupkan oleh turis Taiwan dan terciduk di Bandara Bangkok (Foto: NYPost)

PETUGAS Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand mengamankan seorang turis yang mencoba menyelundupkan dua berang-berang dan seekor anjing padang rumput. Hewan itu diselipkan ke dalam celana panjangnya.

Pelancong Taiwan berusia 22 tahun itu dilaporkan membeli hewan-hewan tersebut di pasar Kota Bangkok.

Kemudian ia memasukkannya ke dalam celana dalamnya sebelum tiba di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok pada 5 Desember 2023 lalu, demikan Viral Press melaporkan.

Pelaku dijadwalkan terbang menggunakan Thai Airways dengan nomor penerbangan TG632 ke Taipei, Taiwan.

(Foto: NYPost)

Namun, pihak berwenang mengetahui rencana pria tersebut setelah melihat tonjolan besar yang tidak biasa bergoyang di bawah pinggang.

Mereka merujuknya ke stasiun sinar-X, dan hasil pemindaian menunjukkan makhluk-makhluk itu menggeliat-geliat di bawah seperti sirkus keliling di celananya.

Penggeledahan berikutnya menemukan bahwa dia menyembunyikan dua ekor berang-berang cakar kecil Asia dan seekor anjing padang rumput. Dia memasukkan ke dalam tiga kaus kaki terpisah dan ditempel di celana boxer desainernya.

Sebuah video menunjukkan pelaku dipaksa melubangi celananya dan mengeluarkan stoking berisi makhluk itu, yang terlihat bergoyang-goyang di tempat sampah.

Berang-berang cakar kecil Asia merupakan spesies terkecil dari 13 spesies. Berasal dari Asia Tenggara dan termasuk daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai hewan rentan.