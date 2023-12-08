Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Hal Paling Populer di Rusia, Salah Satunya Vodka Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |09:44 WIB
7 Hal Paling Populer di Rusia, Salah Satunya Vodka Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit
Salah satu bangunan megah di Kota St. Petersburg, Rusia (Foto: Instagram/@visitrussia.travel)
A
A
A

RUSIA menyimpan beragam kebudayaan, sejarah, dan berperan penting dalam hubungan geopolitik global.

Berjuluk sebagai Negara negeri Beruang Merah, negara ini berbatasan wilayah mulai dari Eropa Timur hingga Asia Utara.

Tak hanya itu, negara ini juga memiliki beberapa hal menarik sebagai ciri khas kehidupan di Rusia. Mulai dari tradisi minum vodka, teknologi canggih, dan sebagainya. Berikut tujuh hal yang populer di Rusia yang dapat Anda lakukan, yang telah dirangkumkan dari Enjoy Travel.

1. Vodka

Vodka berasal dari kata Voda, yang dalam bahasa Rusia berarti air, dan diyakini mampu mengobati penyakit dan juga sebuah tradisi, seperti mereka menggunakan vodka untuk melarutkan obat, dijadikan sebagai minuman perpisahan, dan sebagainya.

Vodka

(Foto: Axios)

2. Danau Baikal

Terletak jauh di Siberia, danau ini dikenal juga sebagai danau air tawar tertua dan terdalam di dunia, serta memiliki 2.500 spesies flora dan fauna, yang dikelilingi oleh air jernih dan hamparan hutan hijaunya.

3. Lapangan Merah

Merupakan simbol nasional di Rusia, faktanya lapangan ini saksi bisu beragam peristiwa sejarah di negara ini.

Selain itu, Lapangan Merah dikelilingi oleh Kremlin yang menakjubkan dan memiliki Gum, makam Lenin, dan Museum Sejarah Negara. Bahkan, terdapat Katedral Santo Basil dengan kubahnya yang berwarna-warni.

Taman Merah

(Foto: dok. Svetlana Kazantseva)

4. Boneka Matryoshka

Salah satu mainan yang menarik dan memiliki simbol vintage Rusia, boneka ini dikenal juga sebagai boneka bersarang, yang mirip seperti babushka hidup atau seorang nenek tradisional di Rusia.

Boneka ini pertama muncul pada akhir 1800-an, bahkan telah memenangkan medali perunggu bergengsi di Pameran Dunia di Paris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050506/presiden_ri_jokowi_dan_presiden_rusia_vladimir_putin-iIqm_large.jpg
Pemerintah Rusia Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042139/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-J1lB_large.jpg
Rusia dan Turki Kecam Pembunuhan Pemimpin Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/56/3029281/stasiun_luar_angkasa_internasional-pIXt_large.jpg
Rusia Akan Bangun Stasiun Orbital Baru pada 2033
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/406/3029218/paspor_rusia-6DPT_large.JPG
3 Tahun Paspornya Hilang, Wanita Ini Kaget Tiba-Tiba Terdaftar Jadi Istri Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/406/2987302/mengenal-crocus-city-hall-lokasi-penembakan-yang-tewaskan-puluhan-nyawa-di-rusia-gHJgAWP1Hs.JPG
Mengenal Crocus City Hall, Lokasi Penembakan yang Tewaskan Puluhan Nyawa di Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/406/2980670/intip-kota-pulau-sviyazhsk-hidden-gem-warisan-kaisar-rusia-yang-kejam-xlWSh8eQth.JPG
Intip Kota Pulau Sviyazhsk, Hidden Gem Warisan Kaisar Rusia yang Kejam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement