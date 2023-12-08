7 Hal Paling Populer di Rusia, Salah Satunya Vodka Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit

RUSIA menyimpan beragam kebudayaan, sejarah, dan berperan penting dalam hubungan geopolitik global.

Berjuluk sebagai Negara negeri Beruang Merah, negara ini berbatasan wilayah mulai dari Eropa Timur hingga Asia Utara.

Tak hanya itu, negara ini juga memiliki beberapa hal menarik sebagai ciri khas kehidupan di Rusia. Mulai dari tradisi minum vodka, teknologi canggih, dan sebagainya. Berikut tujuh hal yang populer di Rusia yang dapat Anda lakukan, yang telah dirangkumkan dari Enjoy Travel.

1. Vodka

Vodka berasal dari kata Voda, yang dalam bahasa Rusia berarti air, dan diyakini mampu mengobati penyakit dan juga sebuah tradisi, seperti mereka menggunakan vodka untuk melarutkan obat, dijadikan sebagai minuman perpisahan, dan sebagainya.

(Foto: Axios)

2. Danau Baikal

Terletak jauh di Siberia, danau ini dikenal juga sebagai danau air tawar tertua dan terdalam di dunia, serta memiliki 2.500 spesies flora dan fauna, yang dikelilingi oleh air jernih dan hamparan hutan hijaunya.

3. Lapangan Merah

Merupakan simbol nasional di Rusia, faktanya lapangan ini saksi bisu beragam peristiwa sejarah di negara ini.

Selain itu, Lapangan Merah dikelilingi oleh Kremlin yang menakjubkan dan memiliki Gum, makam Lenin, dan Museum Sejarah Negara. Bahkan, terdapat Katedral Santo Basil dengan kubahnya yang berwarna-warni.

(Foto: dok. Svetlana Kazantseva)

4. Boneka Matryoshka

Salah satu mainan yang menarik dan memiliki simbol vintage Rusia, boneka ini dikenal juga sebagai boneka bersarang, yang mirip seperti babushka hidup atau seorang nenek tradisional di Rusia.

Boneka ini pertama muncul pada akhir 1800-an, bahkan telah memenangkan medali perunggu bergengsi di Pameran Dunia di Paris.