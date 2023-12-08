5 Kali Lebih Besar dari Titanic, Apa Saja Fasilitas Mewah Kapal Pesiar Icon of the Seas?

Kapal pesiar mewah terbesar di dunia siap debut di lautan (Foto: con the Seas)

KAPAL pesiar dari Royal Caribbean kembali menghadirkan armada terbaru dan termegah. Armada ini diberi nama Icon of the Seas.

Berdasarkan informasi dari website resmi royalcaribbean.com kapal ini akan beroperasi di Januari 2024 mendatang.

Kemewahan kapal terlihat dari panjang 365 meter dan memiliki 20 dek. Icon of the Seas memiliki ukuran lebih besar 5 kali lipat daripada kapal Titanic seberat 46.328 tonase. Kapal pesiar mewah ini mampu membawa hingga 7.600 penumpang.

Icon of The Seas menawarkan berbagai fasilitas yang beragam super mewah. Di dalamnya terdapat prasarana dan sarana dari berbagai konsep, seperti Thrills, Chills, Wows, Nightlife, Dining, dan Stays.

Thrills mengajak para penumpang untuk menikmati uji nyali berjalan di atas papan yang di bawahnya langsung laut, bermain seluncuran, hingga petualangan Surfside.

Ada lima kategori seluncuran seru dan menantang, yakni Storm Surge, Pressure Drop, Hurricane Hunter, Frightening Bolt, dan Storm Chasers.

(Foto: Instagram/@icon_of_the_seas)

Fasilitas kapal terbaru Royal Caribbean dilengkapi dengan 7 kolam renang yang bisa dipilih sesuai suasana hati. Kolam renang merupakan bagian dari Chills yang terdiri dari the Hideaway, Swim & Tonic, Royal Bay, Cloud 17, Suite Neighborhood, dan The Cove Pool.

Bagian Wow atau ikonik dari kapal ini ialah AquaDome dan pertunjukkan seluncur es. AquaDome berada di bagian atas kapal yang mengarah ke depan kapal. Di dalam AquaDome terdapat air terjun dengan tinggi mencapai 17 meter.

Selain AquaDome penumpang bisa menyaksikan pemain seluncur es di arena es terbesar Royal Caribbean yang pernah ada.

Menjelang malam penumpang bisa menikmati waktu santai dengan bernyanyi dan stand up comedy, bar, dan tempat bermain. Bar memiliki tiga tema yang berbeda ada Trellis Bar, 1400 Lobby Bar, dan Bubbles. Area bermain atau Team Up & Hang Out memiliki spot untuk karaoke, kasino, dan bermain di Playmaker’s Sport Bar & Arcade.

Saatnya mengisi perut di tempat makan berkelas dan elegan yang ditemani dengan lantunan musik jazz. Adapun restaurant yang mendemokan cara penyajian secara langsung, salah satunya Izumi Hibachi & Sushi.