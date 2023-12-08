Sibuk Selfie Ngeyel Dibilangin, Rombongan Turis China Nyemplung ke Kanal Venesia

Kota Venesia, Italia jadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara (Foto: Instagram/@venezia_non_e_disneyland)

ROMBONGAN turis asal China mengalami peristiwa tak menyenangkan saat mengunjungi Kota Venesia, Italia pada Senin awal pekan lalu.

Luca, yang berbagi video dalam akun TikTok @ienaridens9, menjadi viral saat membagikan video sekelompok turis tengah berwisata di kanal Venesia.

Akibat keasyikan selfie, turis China ini membuat satu gondola terbalik di kanal itu hingga akhirnya tercebur.

Melansir New York Post, kejadian berlangsung ketika gondola berada di bawah jembatan dekat area Lapangan St Mark, suatu situs bersejarah dari abad pertengahan.

(Foto: Instagram/@venezia_non_e_disneyland)

Saat itu, para turis itu berusaha mengambil selfie di atas gondola dan malah membuatnya menjadi tidak seimbang.

Padahal operator gondola telah tegas meminta untuk kembali ke tempat duduk mereka, namun permintaan tersebut diabaikan.

Sementara itu, pendayung melakukan manuver di bawah jembatan. Gondola yang tidak mampu menahan beban langsung terbalik dan menyebabkan air masuk ke dalam kapal, termasuk pendayungnya.