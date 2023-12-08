Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Garuda Indonesia Siapkan 1,8 Juta Kursi Penerbangan Sambut Libur Nataru

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:24 WIB
Garuda Indonesia Siapkan 1,8 Juta Kursi Penerbangan Sambut Libur Nataru
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: airliners.net)
A
A
A

GARUDA Indonesia Group melalui layanan penerbangan full service Garuda Indonesia dan low cost carrier (LCC) Citilink menyiapkan sekira 1,8 juta kursi penerbangan pada periode peak season Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang diproyeksikan akan berlangsung mulai 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024.

Optimalisasi kesiapan kapasitas penerbangan itu sejalan dengan proyeksi peningkatan demand perjalanan transportasi udara pada periode libur akhir tahun.

Optimalisasi kapasitas penerbangan tersebut terdiri dari total sedikitnya 818.688 kursi yang dilayani oleh Garuda Indonesia, terdiri dari 607.283 kursi untuk penerbangan di rute domestik dan 211.405 kursi penerbangan untuk rute internasional; serta total sedikitnya 1.071.936 kursi yang disediakan Citilink, terdiri dari 1.010.222 kursi untuk penerbangan domestik dan 61.714 kursi untuk penerbangan internasional.

Ketersediaan kursi penerbangan pada periode peak season Nataru tersebut turut ditunjang oleh langkah pengoperasian extra flight dari Jakarta ke sejumlah destinasi dengan potensi pertumbuhan demand penumpang yang tinggi, seperti Balikpapan, Solo, Semarang, Pekanbaru, Lombok, Makassar, Kualanamu, dan Manado—yang dioperasikan Garuda Indonesia; serta berbagai rute intra-Sumatra yang dilayani Citilink, seperti Kualanamu-Gunung Sitoli pp, Kualanamu-Pekanbaru pp, serta penerbangan menuju Bali yang dilayani dari Jakarta maupun Lombok.

Infografis Destinasi Wisata Terbaik 2024

Selain mengoperasikan penerbangan tambahan tersebut, Garuda Indonesia juga mengoptimalkan kapasitas penerbangan melalui pengoperasian pesawat berbadan lebar pada rute-rute tertentu seperti Jakarta-Solo pp, Jakarta-Balikpapan pp, Jakarta-Bangkok pp, Jakarta-Haneda pp, dan Jakarta - Melbourne pp.

Adapun sepanjang Desember 2023 ini, Garuda Indonesia Group memproyeksikan dapat mengoperasikan sekitar 11.454 frekuensi penerbangan per minggunya, tumbuh lebih dari 22 persen dibandingkan pada periode Nataru tahun 2022/2023. Jumlah tersebut diyakini akan terus bergerak dinamis sejalan dengan tren perjalanan masyarakat menggunakan transportasi udara pada akhir tahun ini.

“Periode peak season Nataru tahun ini menjadi momen penting bagi Garuda Indonesia Group untuk tidak hanya turut berkontribusi menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas udara selama periode Nataru, namun juga untuk mengoptimalkan geliat pertumbuhan penumpang pada akhir tahun ini," ungkap

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Telusuri berita women lainnya
