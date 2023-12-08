Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Nasi Telur Hong Kong

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:05 WIB
Resep Makan Malam Nasi Telur Hong Kong
Nasi telur Hong Kong untuk makan malam. (Foto: YouTube)
A
A
A

MAKAN malam spesial bareng keluarga? Anda bisa hidangkan dengan menu yang unik pula. Misalnya saja nasi telur Hong Kong.

Menu ini disajikan dengan simpel dan bahan yang gunakan juga snagat mudah ditemukan. Berikut adalah resep yang dibuat Chef Devina Hermawan yang dikutip dari akun YouTube-nya.

Bahan:

8 ekor udang, kupas sisa buntut

3 butir telur

⅓ sdt kaldu jamur / penyedap

⅛ sdt merica

1 batang daun bawang cung

Bahan saus soy garlic:

50 ml air

1 sdt minyak wijen

1 sdt kecap maggi

½ sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

3 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm minyak

Pelengkap:

Nasi putih

