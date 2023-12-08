MAKAN malam spesial bareng keluarga? Anda bisa hidangkan dengan menu yang unik pula. Misalnya saja nasi telur Hong Kong.
Menu ini disajikan dengan simpel dan bahan yang gunakan juga snagat mudah ditemukan. Berikut adalah resep yang dibuat Chef Devina Hermawan yang dikutip dari akun YouTube-nya.
Bahan:
8 ekor udang, kupas sisa buntut
3 butir telur
⅓ sdt kaldu jamur / penyedap
⅛ sdt merica
1 batang daun bawang cung
Bahan saus soy garlic:
50 ml air
1 sdt minyak wijen
1 sdt kecap maggi
½ sdm kecap manis
1 sdm saus tiram
3 siung bawang putih, cincang halus
1 sdm minyak
Pelengkap:
Nasi putih