HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Kuning Jumat Berkah yang Lezat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:22 WIB
Resep Nasi Kuning Jumat Berkah yang Lezat
Ilustrasi resep nasi kuning jumat berkah (Foto: Freepik)
A
A
A

RESEP nasi kuning Jumat berkah menjadi hidangan istimewa untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Rasanya yang lezat membuat hati yang menikmatinya merasa bahagia.

Nasi kuning

Apalagi, nasi kuning menjadi salah satu menu makanan nikmat untuk jumat berkah. Selain lezat, cara membuatnya juga sangat mudah.

Nah, berikut adalah resep nasi kuning Jumat berkah:

Bahan membuat nasi kuning:

1 kg beras

2 batang serai

1 buah kelapa tua

2 lembar daun pandan

4 lembar daun salam

4 sdt garam

5 cm jahe

5 buah bawang merah

5 cm kunyit

2 cm lengkuas

900 ml santan

