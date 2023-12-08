Resep Kue Almond Brown Butter, Cocok Camilan untuk Natalan

SALAH satu yang membuat meriah perayaan natal adalah adanya kue kering. Nah, bagi Anda yang ingin membuat kue kering sendiri, coba kue kering almond brown butter.

Almond brown butter memiliki tekstur yang lembut. Pastinya camilan ini lebih sehat karena menggunakan campuran tepung almond. Wangi dari butternya sendiri bikin nagih.

Nah kali ini MNC Porta akan merangkum resep almond brown butter ala Nicky Tirta. Berikut rangkumannya, seperti dikutip dari Instagram @nickytirta, Jumat (8/12/2023).

Bahan:

Mentega 170gr

Terigu protein tinggi 70gr