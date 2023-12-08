Gaunnya Melorot di Blue Dragon Film Awards 2023, Ini Jawaban Santai Ahn Eun Jin

GELARAN acara penghargaan bergengsi bagi insan film Korea Selatan, Blue Dragon Film Awards yang ke-44 baru saja usai digelar meriah pada 24 November 2023.

Selain para nominasi dan pemenang, salah satu yang menjadi headline pemberitaan di acara tahun ini adalah wardrobe malfunction yang dialami aktris Ahn Eun Jin. Dikutip dari Allkpop, aaat berjalan dan berpose di karpet merah, gaun bling-bling silver seharga 100juta Won yang dikenakan bintang Hospital Playlist tersebut tak sengaja melorot.

Situasi gaun silver melorot tersebut, akhirnya membuat bra yang dipakai Ahn Eun Jin sedikit menyembul terlihat bagian atasnya. Namun untungnya, dua orang MC red carpet yang bertugas dengan profesional dan sigap menutupi dada Ahn Eun Jin dengan cue cards, sehingga nominator 'Aktris Pendatang Baru Terbaik' itu bisa membenarkan gaunnya yang melorot.

(Foto: Kbizoom)

Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Ahn Eun Jin lewat tayangan Yoo Quiz buka suara perihal insiden yang ia alami tersebut.