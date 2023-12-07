Mimpi Melahirkan Anak Kembar Padahal Tidak Hamil, Inikah Arti di Baliknya?

MIMPI memang bisa menunjukkan melambangkan hubungan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, tapi bisa juga belum tentu mencerminkan peristiwa dalam kehidupan nyata.

Salah satu contohnya, wajar jika bermimpi tentang melahirkan, meskipun tidak ada relevansinya dengan situasi kehidupan Anda sekarang ini atau dengan kata lain mimpi melahirkan padahal sedang tidak hamil.

Bahkan mimpi melahirkan ini, bisa lebih spesifik lagi dengan bermimpi melahirkan sepasang anak kembar. Pernahkah Anda mengalaminya dan bingung sebetulnya apa sih arti di balik mimpi tersebut?

Dilansir dari Dream UK, Jumat (8/12/2023) arti paling umum di balik mimpi melahirkan disebutkan ternyata berkaitan dengan suatu permulaan yang baru, kreativitas, dan kemakmuran.

BACA JUGA: