Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Wahana Bermain Anak Berdasarkan Kategori Usia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:56 WIB
Mengenal Wahana Bermain Anak Berdasarkan Kategori Usia
Anak-Anak. (Foto: Freepik)
A
A
A

PLAYGROUND memang memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, mulai dari membantu perkembangan emosi, sistem motorik kasar dan halus, fisik, mental, sosial, kepercayaan diri, emosional dan etika, hingga menawarkan proses aktif bermain yang menyenangkan.

Meski begitu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam hal memilih wanana permainan. Pasalnya, setiap usia anak ternyata memiliki kebutuhan wahana permainan yang berbeda.

Montessori & Certified Positive Discipline Parents & Classroom Educator, Damar Wijayanti mengatakan bahwa kebutuhan bermain anak-anak pada dasarnya memiliki banyak aspek.

Seminar Anak

“Kalau kita ngomongin bermain, sama kayak kaitannya dengan kebutuhan tumbuh kembang, itu sebenarnya ada berbagai macam aspek ya,” ujar Damar, saat jumpa pers di Buumi Playscape, Plaza Senayan.

“Jadi ada nanti kebutuhan kognitifnya, kebutuhan sosialnya, tapi di sini yang paling keliatan itu dari kebutuhan kognitifnya,” imbuhnya.

Damar menjelaskan, anak-anak di usia 0-2 tahun cenderung lebih membutuhkan wahana permainan yang melatih gerakan dan sensori mereka.

“Di usia 0-2 tahun itu yang dibutuhkan adalah mereka itu butuh untuk mengenal dunia lewat gerakan-gerakan dan sensasi indrawi. Anak-anak usia ini berkumpulnya di tempat yang ada sensori playnya,” paparnya.

“Atau mungkin yang dua tahunan kebutuhan geraknya tinggi, dia lari-lari. Semuanya dicobain. Di prosotan, manjat-manjat,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement