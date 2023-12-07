Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 8 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 8 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

RAMALAN zodiak 8 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dihimpun dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dari Sally Brompton, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik Libra dan Scorpio pada Jumat 8 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Ramalan Zodiak Libra 8 Desember 2023

Pesan dari para bintang hari ini adalah bahwa apa yang menjadi prioritas nomor satu Anda dalam pekerjaan, di beberapa bulan terakhir ini tidak lagi sebanding dengan waktu atau tenaga yang sudah Anda keluarkan. Realistis dan kalau perlu bersikaplah kejam dan beri tahu rekan kerja bahwa mulai sekarang Anda tak mau lagi mengulurkan bantuan.

Ramalan Zodiak Libra 8 Desember 2023

Para Libra sebetulnya jarang sekali mempertanyakan dasar keyakinan dirinya sendiri, namun sesuatu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan yang membuat Anda jadi bertanya-tanya dan bingung. Namun berhati-hatilah, jangan sampai berpindah dari satu hal yang ekstrem ke ekstrem yang lainnya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement