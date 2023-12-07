Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suka Bikin Makanan? Ini Peralatan Masak yang Wajib Ada di Rumah!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:26 WIB
Suka Bikin Makanan? Ini Peralatan Masak yang Wajib Ada di Rumah!
Promo AladinMall.
A
A
A

KAMU hobi memasak? Berarti kamu juga harus punya peralatan masak yang lengkap. Karena selain bumbu, peralatan masak yang berkualitas juga dapat memengaruhi citarasa masakan lho.

 

Seiring dengan berjalannya waktu, alat masak juga semakin berkembang sehingga memudahkan ibu rumah tangga untuk melakukan aktivitas memasak. Terdapat jenis alat masak kekinian seperti food processor dan yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak artikel berikut ini.

 

Peralatan Masak Kekinian yang Wajib Ada di Rumah

 

1.   Food Processor

Food Processor dapat digunakan untuk memotong, menggiling, mengiris, mencampurkan bahan makanan, hingga membuat adonan. Alat ini memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu mencapai 2,5 liter. Setiap bagian dari alat ini dapat dibongkar pasang untuk dibersihkan sehingga lebih awet untuk digunakan.

 

2.   Pisau

Pisau merupakan instrumen utama dalam proses pengolahan bahan makanan. Untuk itu, perlu diperhatikan kualitas pisau yang digunakan saat memotong bahan makanan agar mendapatkan tingkat presisi yang tinggi. Terdapat banyak variasi jenis pisau yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan pemotongan yang diinginkan.

 

3.   Hand Blender

Hand blender merupakan alat masak kekinian yang cukup multifungsi. Tidak hanya dapat membuat smoothies, kamu juga bisa menggunakan alat ini untuk membuat sup langsung di atas panci panas. Biasanya, hand blender lebih sering digunakan untuk membuat makanan bayi dengan lebih mudah, cepat, dan memberikan hasil yang lebih halus.

 

4.   Gelas Ukur & Sendok Takar

Untuk kamu yang masih bingung dan harus kira-kira saat mengukur air atau bahan makanan, kamu wajib punya gelas ukur dan sendok takar. Dengan begini, takaran bumbu dalam membuat makanan jadi lebih tepat. Hasilnya pun, makanan akan jadi lebih enak.

 

5.   Egg Separator

Kini kamu nggak perlu mengetuk-ketuk cangkang telur terlebih dahulu, atau memecahkannya dengan garpu. Sekarang, memecahkan dan memisahkan kuning-putih telur lebih mudah dengan egg separator! Modelnya pun sangat beragam dan lucu, mulai dari bentuk tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia.

