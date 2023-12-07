Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inspirasi Mix and Match Celana Cargo Pria, Biar Penampilan Makin Kece

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:16 WIB
Inspirasi Mix and Match Celana Cargo Pria, Biar Penampilan Makin Kece
CELANA cargo pria kini tengah menjadi fashion item yang digemari. Ini karena celana cargo dinilai simpel serta mudah dipadupadankan dengan beragam atasan.

 

Celana cargo dikategorikan ke dalam jenis celana yang secara khusus didesain dengan banyak kantong penyimpanan di sejumlah bagian. Seperti di samping, belakang, dan juga di bawah sisi kanan dan kiri.

 

Dilihat dari tingkat kenyamanan serta modelnya, nggak heran kalau celana cargo jadi tren belakangan ini. Buat yang masih bingung bagaimana cara mix and match celana cargo, simak inspirasinya berikut ini.

 

Fashion Item yang Cocok di Mix and Match dengan Celana Cargo Pria

 

1.   Kaos Oblong

Kaos oblong yang dibuat dalam potongan basic akan terlihat sangat serasi bila dipadukan dengan celana cargo panjang maupun pendek. Meski terkesan simpel, tapi gaya fashion ini cenderung mudah diaplikasikan ke dalam gaya penampilan pria di berbagai usia.

 

2.   Hoodie

Memadukan hoodie dengan cargo pants terkesan effortless tapi dapat menghasilkan look yang kece. Padupadan ini sangat cocok dikenakan dikenakan pada musim penghujan seperti saat ini. Selain bisa tampil kekinian, menggunakan pakaian ini juga bisa memberikanmu kehangatan.

 

3.   Windbreaker Jacket

Windbreaker jacket menjadi item fashion berikutnya yang sangat cocok dipadukan dengan celana cargo. Kombinasi keduanya dapat diandalkan untuk melindungi tubuh dari semilir angin saat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan.

