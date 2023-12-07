Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bulan Paling Beruntung di Tahun 2024 untuk Shio Kelinci dan Naga

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |23:30 WIB
Bulan Paling Beruntung di Tahun 2024 untuk Shio Kelinci dan Naga
Ramalan shio, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUN baru 2024 tak terasa sudah siap disambut di depan mata, seiring dengan sudah masuknya bulan Desember 2023.

Sangat lumrah pada awal tahun yang baru banyak orang penasaran dengan nasib dan peruntungan kehidupannya secara keseluruhan. Nah, prediksi peruntungan ini salah satunya bisa terlihat dari tanda shio yang dimiliki.

Contohnya seperti berikut ini, dilansir dari Know Insider, Kamis (7/12/2023) ada bulan-bulan paling beruntung atau sejahtera di tahun 2024 dimulai dari shio Kelinci dan Naga, berikut paparan singkatnya.

 

1. Shio Kelinci:

Juni 2024: Memasuki bulan ini, peruntungan orang-orang yang lahir di tahun Kelincin disebutkan mulai sejahtera. Selain itu, ketika ada dalam bahaya, akan ada datang menyelamatkannya. Kekayaan dan kemakmuran, peluang peningkatan pendapatan utama dan penghasilan tambahan.

September 2024: Di bulan ini, para pemilik shio Kelinci disebut lebih jernih dalam berpikir dan punya semangat yang stabil. Manfaatnya, jadi bisa mengambil keputusan penting di bulan ini terkait dengan investasi dan bisnis. Jika Anda berani melangkah jauh, diprediksikan akan dengan mudah menerima rejeki yang tidak terduga.

 

Oktober 2024: Pada bulan Oktober, rejeki akan makmur, pendapatan akan meningkat secara signifikan untuk si shio Kelinci. Anda akan dapat mengumpulkan sejumlah besar uang untuk keadaan darurat. Bisnis berjalan cukup baik, menjelang akhir bulan semakin sejahtera, Anda bisa menandatangani kontrak besar atau menerima bonus besar.

