HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pohon Natal Pakai Pohon Cemara? Simak Sejarahnya

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:47 WIB
Kenapa Pohon Natal Pakai Pohon Cemara? Simak Sejarahnya
Kenapa pohon natal pakai cemara. (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA pohon Natal pakai pohon cemara? Mungkin ini pertanyaan yang sering muncul, karena Natal selalu diidentikan dengan pohon cemara. Baik itu pohon Natal asli yang terbuat dari pohon cemara, hingga pohon Natal artifisial yang berbentuk pohon cemara.

Pohon Natal yang kita lihat hari ini ternyata telah mengalami sejarah yang panjang dalam tradisi agama Kristen. Bahkan, pohon Natal awalnya tidak seperti pohon yang sekarang sering kita lihat di setiap perayaan Natal.

Seperti apa sejarahnya? Berikut adalah penjelasan kenapa pohon Natal pakai pohon cemara yang dikutip dari Old Word Christmas dan sumber lainnya, Kamis (7/12/2023).

Sejarah pohon Natal ini berasal dari budaya Mesir dan Romawi kuno, di mana cabang hijau di atas pintu digunakan untuk mengusir roh jahat dan melambangkan kehidupan dan pertumbuhan selama musim tidak aktif.

Selain itu, bangsa Celtic menghiasi kuil mereka dengan cabang-cabang pinus hijau yang melambangkan kehidupan abadi. Pada abad ke-16, umat Kristiani yang taat membawa pohon cemara ke rumah mereka di Jerman.

Natal 

Saat itu, Martin Luther saat berjalan melalui hutan pinus di musim dingin melihat kerlap-kerlip lampu melalui pepohonan dan menciptakan kembali tampilan tersebut bersama keluarganya di rumahnya untuk merayakan Natal.

Pada awal abad ke-19, pohon Natal tidak populer di Amerika, dan banyak orang Kristen melihatnya sebagai simbol pagan Natal, namun imigran Jerman menghiasi rumah mereka dengan pohon tersebut, dan popularitasnya mulai meningkat.

Ratu Victoria melambungkan popularitas pohon Natal ketika sketsa detail dirinya dan suaminya dari Jerman, Pangeran Albert, dan anak-anak mereka di sekitar pohon Natal mereka yang dihias, dicetak di Illustrated London News. Hingga akhirnya kini pohon Natal populer di seluruh dunia.

Telusuri berita women lainnya
