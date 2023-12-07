Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Katie Moon, Senyum Manisnya Membuat Luluh

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |18:03 WIB
6 Potret Atlet Cantik Katie Moon, Senyum Manisnya Membuat Luluh
Katie Moon. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Katie Moon adalah seorang atlet lompat tinggi tiang asal Amerika. Lompat tinggi tiang adalah cabang olahraga atletik di mana peserta menggunakan tongkat panjang yang disebut tiang untuk melompat melintasi palang horizontal yang ditempatkan pada ketinggian tertentu.

Ia dikenal karena meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020, Kejuaraan Dunia Atletik 2022, dan Kejuaraan Dunia Atletik 2023. Ketenarannya dalam lompat tinggi tiang membawanya memiliki lebih dari 117.000 pengikut di halaman Instagram-nya (@ktnago13).

Pada 2022, dia pun memenangkan Penghargaan Sayap USATF untuk Penampil Lapangan Kejuaraan Dunia. Terlepas dari itu, penampilannya memang kerap mencuri perhatian, terutama di luar lapangan.

Pesta Ulang Tahun

Katie Moon

Dalam pesta ulang tahunnya yang ke 32 tahun ini terlihat ia mengenakan atasan yang memiliki model off shoulder dengan motif bunga-bunga yang berwarna pink, hijau dan orange. Lalu ia menggunakan celana panjang putih dan dipadukan dengan shoulder bag dari brand ysl.

Atlet Lompat Tinggi

Katie Moon

Dalam postingan ini terlihat katie mengenakan seragam atlet nasional Amerika berwarna merah maroon dengan pose membawa pole yang digunakan saat pertandingan.

Pose di Tangga

Katie Moon

Pada postingan selanjutnya terlihat ia mengenakan gaun hitam ketat yang memiliki panjang diatas lutut. Katie memadukannya dengan sepatu heels yang tidak terlalu tinggi berwarna putih dan transparan di beberapa bagian.

“Beautiful” Komen @john0****

“Stunning” Komen @tidswellmat****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
