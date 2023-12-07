Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Mesra BCL dan Tiko Bulan Madu di Bali, Asyik Pijat Bareng

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:30 WIB
Momen Mesra BCL dan Tiko Bulan Madu di Bali, Asyik Pijat Bareng
BCL dan Tiko, (Foto: Instagram)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana, sebagai pasutri baru kini tengah menikmati momen bulan madunya di Bali. Sejak menikah pada 2 Desember 2023 lalu, pasangan suami istri ini nampaknya masih betah berada di Pulau Dewata.

Momen manisnya bulan madu BCL dan Tiko ini, diketahui dari unggahan akun Instagram, @bcltiko. Terlihat pasangan suami-istri baru tersebut nampak bahagia saling bermesraan.

Selain menginap di resort mewah, bulan madu ini juga dimanfaatkan BCL dan Tiko untuk secara intim menikmati pijatan bersama di salah satu resort mewah tersebut. Pijat bareng, BCL dan Tiko pun juga terlihat selalu lengket dan bersama. Mulai saat santap makan, hingga berenang dengan view pemandangan yang indah.

(Foto: Instagram @bcltiko)

Sebagai jnformasi, pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana sendiri digelar pada Sabtu (2/12/2023) di Amankila Resort, Bali. Acara akad dan resepsi digelar dengan mengusung konsep garden party dan adat Jawa. Acara pernikahan ini pun digelar secara intimate dengan hanya dihadiri keluarga besar dan para sahabat terdekat BCL serta Tiko

(Rizky Pradita Ananda)

      
