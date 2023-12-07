7 Cara Berhenti Merindukan Mantan Kekasih, Bikin Move On Total

TUJUH cara berhenti merindukan mantan kekasih yang mungkin perlu kalian ketahui, khususnya bagi yang baru putus cinta. Rasa rindu sebenarnya hal yang wajar, tapi jangan terlalu berlarut.

Mengingat kenangan bersama mantan apalagi merindukan mantan kekasih ini bukan sesuatu sehat buat jiwa dan raga kalian lho. Usai putus dengan kekasih, apalagi itu sudah berlangsung beberapa bulan lamanya, kalian harus menjalani kembali hidup dan menatap masa depan dengan optimistis.

Move on dan berhenti memikirkan mantan kekasih memang bukan perkara mudah, tapi itu semua bergantung pada tekad dan keinginan kita. Berikut adalah cara-cara berhenti merindukan mantan kekasih, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (7/12/2023).

1. Move On Total

Mengutip ahli biologis Helen Fisher, cara melupakan mantan sama halnya dengan melepaskan diri dari kecanduan atau ketagihan tertentu. Dan cara terbaik untuk melepaskan diri dari ketergantungan atau merindukan mantan kekasih adalah dengan cara putus atau move on total.

Jadi, kalian perlu menyingkirkan dan membuang semua benda-benda dan hal yang berhubungan dengan mantan. Jangan berhubungan dengan mantan dalam bentuk apapun dan hindari bepergian ke tempat yang bisa mempertemukanmu dengan mantan. Akan lebih baik jika kalian fokus pada kegiatan lain yang lebih positif sebagai cara melupakan mantan.

2. Refleksi dan Introspeksi Diri

Saat putus dari kekasih, sebagian besar dari kalian akan mengenang hal-hal bersamanya, bahkan tak bisa berhenti merindukan mantan kekasih. Mungkin juga kalian berpikir untuk memutar kembali waktu dan berpikir “seandainya saja…”. Tapi, harus diingat bahwa menyesal tidak bisa membantu kalian untuk move on, kalian harus melakukan refleksi dan introspeksi diri.

Menurut riset dalam jurnal Social Psychological and Personality Science, cara melupakan mantan lebih efektif jika kalian mampu mencerna memori secara bijaksana, bukan dengan perasaan negatif.

Arus memori atau kenangan memang bukan hal yang bisa kita kendalikan, tetapi setidaknya kita bisa merespons secara bijak, apakah ini hanya persepsi sesaat? Apakah ini fakta atau hanya opini belaka?

3. Prioritaskan Kesehatan Fisik

Cara berhenti merindukan mantan kekasih berikutnya adalah memprioritaskan kesehatan fisik. Karena putus cinta bisa berefek langsung pada kondisi fisik, selera makan bisa hilang secara drastis dan daya fokus kian menurun. Karena, hubungan antara dua orang dapat berpengaruh pada ritme biologis tubuh.

Sehingga jika kalian putus dan merasa kehilangan, akan ada efek fisiologis yang berdampak ke pola tidur, selera makan, suhu tubuh dan juga detak jantung. Stress yang sama juga sering dialami oleh mereka yang harus menjalani perceraian.

Jadi, karena tubuhmu sedang melewati masa-masa stress, kalian harus memenuhi asupan gizi dan nutrisi, dibarengi dengan istirahat cukup, berolahraga dan dapatkan dukungan moral dari orang-orang terdekat kalian.