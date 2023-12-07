3 Shio yang Terkenal Paling Malas, Apa Kalian Salah Satunya?

TIGA shio yang terkenal paling malas akan diulas dalam artikel ini. Shio adalah ramalan astrologi China, di dalamnya terdapat 12 hewan yang mewakili tahun dan bulan kelahiran seseorang.

Serta sifatnya dibagi ke dalam lima elemen yakni kayu, tanah, api, logam dan air. Lewat shio, bisa diramalkan mengenai sifat, karakter hingga peruntungan seseorang dalam kehidupannya seperti jodoh hingga masalah rezeki. Kali ini, kita akan membahas tentang shio yang terkenal paling malas.

Shio paling malas

Berikut adalah tiga shio yang terkenal paling malas, dikutip dari Express UK pada Kamis (7/12/2023).

1. Shio Babi

Menurut para ahli astrologi, Shio Babi dikenal berpikiran terbuka, kurang kompetitif dan tidak memiliki konsistensi untuk mengambil tindakan. Sehingga, pemilik Shio Babi tampak satu langkah lambat.

Babi memang menyukai hidup sederhana dan tidak terlalu sibuk menjadi yang terbaik atau paling berani, mereka puas dengan hanya memenuhi standar dan bukan di atasnya.

Shio Babi cukup pandai dengan kemalasan mereka dan sadar sepenuhnya bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu seseorang akan melakukan pekerjaan kotor untuk mereka.

Jadi rahasianya, Shio Babi bertindak seperti anak manja, yang biasanya memungkinkan membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pemilik Shio Babi mungkin bisa berpura-pura menangis atau berpura-pura sakit saat tidak ingin mengerjakan tugasnya. Pada dasarnya, shio ini suka dimanjakan, tetapi dimanja sepenuhnya bisa membuat kemalasannya semakin menjadi.