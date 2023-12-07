Kiki Masterchef Indonesia Season 11 Sebut Bakal Jualan Jajanan Kaki Lima

RUNNER-UP MasterChef Indonesia season 11, Kiki setelah kalah bersaing dengan Belinda di Grand Final MasterChef Indonesia. Meskipun kalah, bukan berarti kemampuan Kiki hanya berada di antara rata-rata.

Selama berkompetisi, Kiki memang kerap masuk di tiga besar dalam performance ranks. Bahkan, dia pun mendapatkan julukan Ki-King dari Chef Arnold, yang menjadi juri MasterChef Indonesia. Karier pria dengan nama lengkap Rizkisyah Putra Singarimbun ini memang banya berubah setelah mengikuti MasterChef.

Menjadi lulusan SMK, Kiki pun langsung mencoba bekerja di beberapa tempat. Rasa ingin belajar yang sangat tinggi mematahkan rasa malah yang biasanya selalu menjadi penyakit anak jaman sekarang.

Perjalanan karir Kiki memang sangat berat sebelum ia mengikuti ajang Masterchef Indonesia Season 11 ia sempat bekerja di berbagai tempat seperti Part time steward, helper bahkan Kiki pernah bekerja di warung nasi Padang selama sebulan.

Setelah pertarungan panjang di galeri Masterchef Indonesia Season 11 Kiki berhasil membawa title 1st Runner Up ia membagikan bahwa ia sedang mengerjakan sebuah proyek untuk awal tahun depan.

“Aku bakal bikin di Januari akan Launching jualanku. Kita nanti jualan kaki lima, cuma makanannya ini belum ada dimana-mana even di Medan,” ungkap Kiki.