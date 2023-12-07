Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hangat Kedekatan BCL dengan Ayah dan Ibu Ashraf Sinclair

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |18:22 WIB
Potret Hangat Kedekatan BCL dengan Ayah dan Ibu Ashraf Sinclair
Potret hangat kedekatan BCL dengan ayah dan ibu Ashraf Sinclair. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET hangat kedekatan BCL dengan Ayah dan Ibu Ashraf Sinclair tak kalah mencuri perhatian. Apalagi momen itu terlihat saat BCL melangsungkan pernikahannya dengan Tiko di Bali, beberapa waktu lalu.

Layanya anak sendiri, restu pun mereka berikan pada mantan menantunya itu. Alhasil, banyak warganet yang ikut merasakan sedihnya atas momen mengharukan itu.

Mengutip dari akun Instagram pribadinya @itsmebcl, Kamis (7/12/2023), berikut potret hangat kedekatan BCL dengan Ayah dan Ibu Ashraf Sinclair.

1. Ziarah ke makam

BCL

Sejak kepergian Ashraf, tak sedikit pun BCL kehilangan momen untuk datang berziarah. Bahkan, dia datang tak sendiri.

Dia sering kali ditemani putranya, Noah, hingga ayah dan ibu Ashraf.

2. Momen Kumpul Bersama

BCL 

Potret hangat kedekatan BCL dengan ayah dan ibu Ashraf pun terlihat pada momen ini, tepatnya pada 2018. Mereka tampak menghabiskan waktu bersama.

Tidak hanya bersama BCL dan Ashraf, momen itu juga terlihat bersama Aishah dan dua putrinya.

Halaman:
1 2
      
