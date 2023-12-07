Potret Akrab BCL dengan Aishah Sinclair, bak Saudara Kandung

POTRET akrab Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL dengan Aishah Sinclair, masih terus menjadi sorotan. Betapa tidak, dua wanita cantik ini diketahui bukan kakak beradik, melainkan ipar.

Seperti diketahui bahwa Aishah Sincalair merupakan adik dari Ashraf, mantan suami BCL yang telah meninggal dunia. Namun, kedekatan antara Aishah dan BCL bak saudara kandung.

Bahkan, pada pernikhaan BCL bersama Tiko kemarin, Aishah hadir menjadi bridesmaid dan mendukung penuh acara bahagia tersebut.

Mengutip dari akun Instagram pribadi @itsmebcl @aishahjennifer, Kamis (7/12/2023) berikut potret akrab BCL dengan Aishah Sinclair.

1. Jadi Bridesmaid BCL

Pernikahan BCL dengan Tiko memang cukup mengejutkan publik. Banyak yang mempertanyakan tentang tanggapan keluarga mendiang Ashraf.

Alih-alih tak menerima, keluarga besar Ashraf justru terima pernikahan tersebut dengan baik. Bahka, Aishah yang merupakan adik Ashraf pun hadir sebagai bridesmaid.

2. Ucapan ulang tahun

Meski Ashraf telah pergi untuk selamanya, nyatanya hubungan BCL dengan keluarga Ashraf tetap terjalin baik.

Tahun ini, Aishah pun turut memberikan selamat ulang tahun kepada BCL melalui akun Instagram pribadinya serta memberikan doa kepada sang kakak ipar.