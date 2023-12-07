MENGENAL 350 nama bayi laki-laki Jawa dari A sampai Z. Nama ini mungkin sedang dicari oleh ayah dan bunda.
Seperti diketahui pula bahwa nama adalah hal yang penting dipersiapkan jelang kelahiran buah hati, selain persiapan perlengkapan bayi, biaya dan juga mental.
Nama tidak bisa asal diberikan karena nama adalah doa dan harapan dari orangtua. Mungkin ayah dan bunda bingung untuk memberikan nama pada calon bayi laki-lakinya saat lahir nanti?
Berikut adalah nama-nama bayi laki-laki Jawa dari A sampai Z, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (7/12/2023).
Nama Bayi Laki-laki Jawa dari A sampai Z
28 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan A
1. Abhicandra: cahaya kepintaran
2. Abimanyu: tidak takut akan kesulitan
3. Abisatya: seorang yang jujur
4. Abiyasa: seorang yang selalu mendekati sifat-sifat terpuji
5. Abyasa: pandai
6. Adicandra: rembulan yang indah
7. Adiguna: pandai dan pintar
8. Adikara: memberi perintah
9. Adinata: paling unggul
10. Adipramana: penguasa pertama
11. Aditya: matahari
12. Adiwangsa: mulia
13. Agnibrata: bertindak dengan hangat
14. Agung: besar
15. Aji: berharga
16. Andaru: wahyu, kebahagiaan, suka menolong, dermawan, memberi jala
17. Aradhana: perdamaian
18. Ardianto: kehormatan
19. Ardiono: jiwa yang kuat
20. Arga: gunung
21. Arjanta: selalu gembira
22. Arjuna: hebat
23. Arya: bangsawan
24. Atmaja: anak laki-laki
25. Apta: pandai, cerdas
26. Asmaralaya: anak dari surga
27. Astaguna: selalu berbuat kebaikan
28. Aswangga: gesit, bertumbuh cekatan
24 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan B
1. Bagas: kuat dan teguh
2. Bagaskoro: matahari bersinar
3. Bagya: senang, bahagia
4. Bajradaka: air intan
5. Bamantara: penguasa udara
6. Barata: menjauhi duniawi
7. Basiran: dermawan
8. Baskara: matahari
9. Basuki: orang yang selamat
10. Baswara: bercahaya, berkilau
11. Batara: wibawa dewa
12. Baureksa: seorang pelindung
13. Bayuaji: gabungan dari Bayu (angin dan kesaktian) dan Aji (ilmu sakti)
14. Bhadrika: pemberani
15. Bimo: luar biasa
16. Birawa: dahsyat, hebat
17. Bisma: sangat luar biasa, nama tokoh wayang
18. Bhagawanta: untung serta bahagia
19. Bhanu: sinar, cahaya terang
20. Budiono: laki-laki yang baik
21. Brahma: Dewa pencipta alam, mantra suci
22. Bramantya: semangat
23. Brawijaya: yang mulia raja wijaya
24. Byakta: terang
10 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan C
1. Cahyadi: sinar yang indah
2. Cahyo: cahaya
3. Cakra: roda yang melindungi
4. Cakrawala: tempat bintang-bintang
5. Candra: anak laki-laki yang bersinar lembut
6. Caraka: utusan
7. Caturangga: lengkap
8. Cipta: anak laki-laki yang baik hati, menciptakan, membuat
9. Cokroaminoto: putra matahari yang saleh
10. Cokroatmojo: putra matahari