HOME WOMEN LIFE

350 Nama Bayi Laki-Laki Jawa dari A sampai Z

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:05 WIB
350 Nama Bayi Laki-Laki Jawa dari A sampai Z
Nama bayi laki-laki Jawa. (Foto: Freepik)




MENGENAL 350 nama bayi laki-laki Jawa dari A sampai Z. Nama ini mungkin sedang dicari oleh ayah dan bunda.

Seperti diketahui pula bahwa nama adalah hal yang penting dipersiapkan jelang kelahiran buah hati, selain persiapan perlengkapan bayi, biaya dan juga mental.

Nama tidak bisa asal diberikan karena nama adalah doa dan harapan dari orangtua. Mungkin ayah dan bunda bingung untuk memberikan nama pada calon bayi laki-lakinya saat lahir nanti?

Berikut adalah nama-nama bayi laki-laki Jawa dari A sampai Z, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (7/12/2023).

Nama Bayi Laki-laki Jawa dari A sampai Z 

28 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan A

1. Abhicandra: cahaya kepintaran

2. Abimanyu: tidak takut akan kesulitan

3. Abisatya: seorang yang jujur

4. Abiyasa: seorang yang selalu mendekati sifat-sifat terpuji

5. Abyasa: pandai

6. Adicandra: rembulan yang indah

7. Adiguna: pandai dan pintar

8. Adikara: memberi perintah

9. Adinata: paling unggul

10. Adipramana: penguasa pertama

11. Aditya: matahari

12. Adiwangsa: mulia

13. Agnibrata: bertindak dengan hangat

14. Agung: besar

15. Aji: berharga

16. Andaru: wahyu, kebahagiaan, suka menolong, dermawan, memberi jala

17. Aradhana: perdamaian

18. Ardianto: kehormatan

19. Ardiono: jiwa yang kuat

20. Arga: gunung

21. Arjanta: selalu gembira

22. Arjuna: hebat

23. Arya: bangsawan

24. Atmaja: anak laki-laki

25. Apta: pandai, cerdas

26. Asmaralaya: anak dari surga

27. Astaguna: selalu berbuat kebaikan

28. Aswangga: gesit, bertumbuh cekatan

24 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan B

1. Bagas: kuat dan teguh

2. Bagaskoro: matahari bersinar

3. Bagya: senang, bahagia

4. Bajradaka: air intan

5. Bamantara: penguasa udara

6. Barata: menjauhi duniawi

7. Basiran: dermawan

8. Baskara: matahari

9. Basuki: orang yang selamat

10. Baswara: bercahaya, berkilau

11. Batara: wibawa dewa

12. Baureksa: seorang pelindung

13. Bayuaji: gabungan dari Bayu (angin dan kesaktian) dan Aji (ilmu sakti)

14. Bhadrika: pemberani

15. Bimo: luar biasa

16. Birawa: dahsyat, hebat

17. Bisma: sangat luar biasa, nama tokoh wayang

18. Bhagawanta: untung serta bahagia

19. Bhanu: sinar, cahaya terang

20. Budiono: laki-laki yang baik

21. Brahma: Dewa pencipta alam, mantra suci

22. Bramantya: semangat

23. Brawijaya: yang mulia raja wijaya

24. Byakta: terang

10 Nama Bayi Laki-laki Jawa Awalan C

1. Cahyadi: sinar yang indah

2. Cahyo: cahaya

3. Cakra: roda yang melindungi

4. Cakrawala: tempat bintang-bintang

5. Candra: anak laki-laki yang bersinar lembut

6. Caraka: utusan

7. Caturangga: lengkap

8. Cipta: anak laki-laki yang baik hati, menciptakan, membuat

9. Cokroaminoto: putra matahari yang saleh

10. Cokroatmojo: putra matahari

