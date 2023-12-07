Ternyata Ini Arti dan Makna Emoji Wajah Bermata X

TERNYATA ini arti dan makna emoji wajah bermata X dalam pesan chat yang Anda dapatkan. Penggunaan emoji biasanya bertujuan untuk mengekspresikan emosi atau objek tertentu seperti hewan, makanan, pekerjaan, olahraga, dan lain-lain.

Tidak heran, jika elemen ini telah memiliki sekira 3.782 jenis per September 2023, menurut Emojipedia. Salah satunya gambar wajah bermata X yang sering digunakan. Lantas apa artinya?

Ternyata ini arti dan makna emoji wajah bermata X yakni mewakili rasa bingung, terkejut. Ini adalah terjemahan digital dari wajah Anda ketika Anda baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah.

Dilansir dari Emojiall, penggunaan emoji ini juga sangat sempurna dalam menyampaikan perasaan yang luar biasa ketika Anda baru saja mempelajari sesuatu hal yang baru atau saat mencoba untuk menunjukkan bahwa mengalami hari yang berat.

Sebagai informasi, emoji menggambarkan kondisi yang dirasakan oleh pengirim pesan baik sedang tertawa, marah, malu, dan perasaan lainnya. Bahkan, jenis emoji saat ini mulai berkembang tidak hanya ekspresi wajah, melainkan tanaman, hewan, makanan, kendaraan, dan masih banyak lainnya.