Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti dan Makna Emoji Wajah Bermata X

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:06 WIB
Ternyata Ini Arti dan Makna Emoji Wajah Bermata X
Ilustrasi ternyata ini arti dan makna emoji bermat(Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti dan makna emoji wajah bermata X dalam pesan chat yang Anda dapatkan. Penggunaan emoji biasanya bertujuan untuk mengekspresikan emosi atau objek tertentu seperti hewan, makanan, pekerjaan, olahraga, dan lain-lain.

Tidak heran, jika elemen ini telah memiliki sekira 3.782 jenis per September 2023, menurut Emojipedia. Salah satunya gambar wajah bermata X yang sering digunakan. Lantas apa artinya?

emoji

Ternyata ini arti dan makna emoji wajah bermata X yakni mewakili rasa bingung, terkejut. Ini adalah terjemahan digital dari wajah Anda ketika Anda baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah.

Dilansir dari Emojiall, penggunaan emoji ini juga sangat sempurna dalam menyampaikan perasaan yang luar biasa ketika Anda baru saja mempelajari sesuatu hal yang baru atau saat mencoba untuk menunjukkan bahwa mengalami hari yang berat.

Sebagai informasi, emoji menggambarkan kondisi yang dirasakan oleh pengirim pesan baik sedang tertawa, marah, malu, dan perasaan lainnya. Bahkan, jenis emoji saat ini mulai berkembang tidak hanya ekspresi wajah, melainkan tanaman, hewan, makanan, kendaraan, dan masih banyak lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement