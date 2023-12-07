Guru di Ciamis Suarakan Aspirasi untuk Capres Ganjar-Mahfud: Tolong Perhatikan Guru Honorer

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memenangkan pilpres 2024 mendatang. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan dukungan serta aspirasi pada Ganjar-Mahfud MD. Salah satunya yakni guru honorer di MI Bangun Sirna Ciamis, Ais Samsiah.

Melalui acara silaturahmi dengan Siti Atikoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis, Ais Samsiah mantap mendukung Ganjar-Mahfud. Dengan harapan kedua pemimpin ini dapat mewujudkan aspirasi masyarakat termasuk dirinya. Dalam kesempatan ini, Ais menyampaikan jika guru honorer di sekolah swasta sering diabaikan.

“Saya sebagai guru honorer diperhatikan, jangan sampai tidak diperhatikan. Karena sudah lama menjadi guru begitu-gitu saja. Apalagi sekolah swasta, tidak ada sama sekali disamakan dengan negeri,” kata Ais saat ditemui di Ponpes Miftahul Ulum, Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA:

Perhatian tersebut sangat dibutuhkan oleh guru honorer di swasta yang ada di Ciamis karena mendapat upah yang sangat kecil.

“Yang di swasta prihatin banget apalagi yang belum termasuk disertifikasi. Itu sangat membutuhkan uluran tangan karena beliau digaji satu bulan ada yang hanya Rp300 ribu. Itu bukan kata-kata bohong. Itu bukan hoaks, itu benar adanya. Lihat ke bawah,” kata Ais.

BACA JUGA:

Selain itu, Ais pun menyampaikan beberapa pesan lainnya untuk Ganjar-Mahfud kala nanti terpilih jadi presiden RI.