5 Potret Presenter Cantik Sol Perez, Gadis Cuaca yang Punya Body Gitar Spanyol

SOL Perez merupakan seorang presenter yang berasal dari Argentina. Selain menjadi presenter, tugasnya pun sebagai gadis cuaca, yakni pembawa berita dan ramalan cuaca

Dia melanjutkan karirnya sebagai penyiar berita cuaca dalam acara TyC Sport. Sol lahir pada tanggal 16 Juli 1993 di kota José León Suárez, provinsi Buenos Aires.

Sebagai pembawa berita yang kerap muncul di televisi, sudah pasti paras dan penampilannya menarik untuk dilihat. Nah, berikut penampialn Sol Perez seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Gaun Cream yang Indah

Sebelum memfokuskan diri di bidang entertain Sol menyukai olahraga. Mulai dari senam artistik, bola voli, bola basket, renang, dan seluncur es. Ia mulai berolahraga pada umur 5 tahun.

Mata yang Indah

Selain parasnya yang sangat cantik ia memiliki warna mata yang indah. Hal ini membuat orang-orang jatuh cinta kepadanya.

Body Goals

Dengan riwayat olahraga yang dimilikinya tidak heran jika Sol Perez memiliki tubuh yang sangat indah. Otot perut yang sempurna mampu membuat para wanita iri.