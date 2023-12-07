Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Rambut Model Angsa, Cocok untuk yang Suka Antimainstream

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:08 WIB
Viral Rambut Model Angsa, Cocok untuk yang Suka Antimainstream
Viral Model Rambut Unik. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI para wanita, rambut merupakan mahkota yang dapat mempercantik penampilan. Tak heran bila meraka melakukan berbagai cara untuk memprindah rambut mereka.

Baru-baru ini viral di media sosial seorang wanita memiliki pinta styling rambut yang cukup unik. Dikutip dari Instagram @kiran.craft.and.creation, wanita tersebut memiliki rambut model angsa.

Viral Gaya Rambut

Dalam video itu terlihat seorang wanita yang sedang duduk di salon sambil memakai masker. Wanita tersebut nampak sedang mengipasi wajahnya.

Sementara itu sang hair stylist terlihat sibuk styling rambut wanita itu sambil mementuk mirip angsa. Bagian kepalanya sudah terbentuk mirip seperti angsa, kemudian sang hair stylist membentuk bagian ekornya.

Hair stylist berbaju merah itu nampak cekatan dan kreatif membentuk rambut panjang wanita tersebut. Dia membuat mahakarya dengan styling rambut menjadi bentuk angsa.

“Name this hair style,” tulis akun tersebut dalam keterangannya di Instagram.

Halaman:
1 2
      
